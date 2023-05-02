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«بيئة الفجيرة» تواصل ردم الآبار المكشوفة

جانب من أعمال الردم (من المصدر)
3 مايو 2023 01:04

الفجيرة (الاتحاد) 

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واصلت هيئة الفجيرة للبيئة حملتها السنوية بالتعاون مع بلدية الفجيرة ودائرة الأشغال والزراعة لرصد وردم عدد من الآبار المهجورة والمكشوفة في الفجيرة، حيث قامت بردم إحدى الآبار المهجورة والمكشوفة  أمس  في منطقة مريشيد، وذلك استجابةً لطلب من أحد المواطنين بردم بئر مهجور في مسكنه حفاظاً على الأرواح وسلامة الاطفال والمظهر الجمالي لإمارة الفجيرة، حيث يستكمل الفريق المحلي من الجهات الثلاثة حالياً المسح الشامل لجميع الآبار المهجورة والمكشوفة في الفجيرة للتعامل معها. ومن جهتها أكدت أصيلة المعلا  مدير هيئة الفجيرة للبيئة، أن الهيئة حريصة على الحفاظ على سلامة جميع أفراد المجتمع وتكثف جهودها في رصد الآبار المهجورة والمكشوف، بالإضافة إلى تلبية طلبات المواطنين الراغبين بردم آبارهم الشخصية في المنازل وغير المستخدمة وغير مأهولة لحماية الأرواح البشرية والمحافظة على بيئتنا برونقها وجمالها، ونناشد الجمهور الكريم بالتعاون معنا والإبلاغ عن أي بئر مهجورة أو مكشوفة، وذلك عبر قنوات التواصل الرسمية للهيئة. كما نود أن نشكر جميع الأهالي الذين قدموا لنا يد العون والمساعدة، والتي لم تكن لتنجح بدونهم، وتستمر الحملة لتغطية جميع أنحاء إمارة الفجيرة.

هيئة الفجيرة للبيئة
الإمارات
الفجيرة
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بلدية الفجيرة
دائرة الأشغال والزراعة
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