«راقب» تحرر 2291 مخالفة بيئية في رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

تمكنت دوريات «راقب» التابعة لدائرة الخدمات العامة برأس الخيمة من تحرير 2291 مخالفة خلال أربعة أشهر، أي من الأول من يناير حتى أبريل 2023، والتي كانت أبرزها في 3 بنود، مخالفة ترك تصريف القاذورات في الميادين العامة، أو قضاء الحاجة في غير المرافق المعدة لها، ومخالفة إشعال النيران أو الشواء على الأرض مباشرة في الأماكن العامة غير المسموح بها من الدائرة، بحسب المهندس خالد العلي مدير عام دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة.

وأوضح المهندس العلي لـ «الاتحاد» أن المخالفات التي تم تحريرها تختص بإلقاء أوضع، أو ترك تصريف القاذورات في الميادين العامة تحت (بند 1) والتي بلغ عددها 866 مخالفة، ناهيك عن مخالفة التبول أو التبرز في غير المرافق المعدة لهذا الغرض تحت بند (34) والتي تم خلالها تسجيل 70 مخالفة بيئية، بالإضافة إلى مخالفة إشعال النيران أو الشواء على الأرض مباشرة في الأماكن العامة غير المسموح بها من الدائرة تحت (بند 31) والتي سجل «راقب» خلالها 874 مخالفة بيئية والتي تشدد دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة فيها على جميع مرتادي المتنزهات والشواطئ والمناطق البرية، بالمحافظة على الغطاء النباتي، وعدم إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها.

وأشار إلى أن إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها ومن دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، يُعد مخالفة لنظام البيئة، وعقوبتها مرصوده ضمن أنظمة المخالفات البيئة التي قد تصل إلى غرامة مالية وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية حول المخالفات البيئية المتعلقة بالطبيعة. وبين أن الدائرة ممثلة بمؤسساتها الأربع «الزراعة التجميلية»، و«الصرف الصحي»، و«إدارة المخلفات»، إضافة إلى «الأشغال»، تعمل بكل طاقاتها والبرامج المستقلة لضمان تقديم الخدمات للعملاء بجودة وتميز، لتحقيق الدور الفعال والمميز لدعم الخطط التنموية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكد المهندس خالد العلي، أن «دائرة الخدمات العامة» في رأس الخيمة تعمل وفقاً لاستراتيجية مؤسسية تحدد اتجاهها والإجراءات التشغيلية التي يجب اتباعها من أجل تحقيق مهمتها ورؤيتها وتماشياً مع استراتيجيتها وأهدافها، عبر تسليم المشاريع التي تطبق أفضل الممارسات في تطوير البنية التحتية وإدارتها، منوهاً بأن الدائرة تتبعها الخدمات 4 مؤسسات تنفيذية مؤسسة الأشغال مؤسسة الصرف الصحي، مؤسسة الزراعة التجميلية ومؤسسة إدارة المخلفات، مشيراً إلى أن هذه المؤسسات تعني بشؤون البنية التحتية في الإمارة عن صيانة وتطوير كافة الطرق وشبكات الصرف في الإمارة وتشرف على بناء وصيانة الطرق وشبكات الصرف في الإمارة من خلال العمل مع شركاء ومقاولين متخصصين، وذلك بهدف تطوير شبكات الطرق والصرف وتحسين مستويات الربط بينها، والتي تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية في رأس الخيمة، كما أنها تعمل على تنفيذ المشروعات والمباني الحكومية والإشراف على عملية صيانة الطرق ونظافة الإمارة وتنظيم التعامل مع الدوائر المحلية الحكومية والاتحادية.