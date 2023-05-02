ابن علوان يشيد بجاهزية «البحث والإنقاذ» في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

تفقد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، قسم البحث والإنقاذ بشرطة رأس الخيمة، حيث كان في استقباله، العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي، مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، والعميد أحمد الصم النقبي، مدير إدارة المرور والدوريات، والعقيد ركن دكتور يوسف سالم بن يعقوب الزعابي، مدير إدارة المهام الخاصة، والرائد عبد الله السامان، رئيس قسم البحث والإنقاذ، وكادر القسم، وعدد من ضباط الشرطة.

ووجه اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، الشكر والتقدير، لكادر قسم البحث والإنقاذ التابع للإدارة العامة للعمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، تقديراً لجهود طاقم القسم في التدخل السريع وتعزيز الاستجابة الفورية للبلاغات الواردة كافة إلى غرفة العمليات المركزية بشأن الحالات الطارئة في جميع أنحاء الإمارة البرّية والجبلية والبحرية، والتعامل مع جميع أنواع حالات البحث والإنقاذ.

كما اطلع قائد عام شرطة رأس الخيمة، على المعدات والآليات المستخدمة في إنجاز وأداء مهام قسم البحث والإنقاذ، موجهاً بتقديم جميع أوجه الدعم والإسناد اللوجستي اللازم للقسم، لما لأهمية الدور الريادي والبناء الذي يؤديه قسم البحث والإنقاذ في حفظ الأمن والاستقرار تطبيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية في نشر الأمن والأمان، من خلال رفع الجاهزية والاستعداد والاستجابة الفورية لمختلف الأحداث.