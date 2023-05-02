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شرطة دبي تكرم شركاء إنجاح فعاليات مدافع الإفطار

شرطة دبي تكرم شركاء إنجاح فعاليات مدافع الإفطار
3 مايو 2023 01:04

دبي (الاتحاد)

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كرمت القيادة العامة لشرطة دبي، الشركاء الاستراتيجيين في إنجاح فعاليات مدافع الإفطار، خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور اللواء أحمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، واللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، وكبار الضباط.
وأشاد اللواء الغيثي بالشراكة الاستراتيجية مع مختلف الجهات التي ساهمت في إنجاح فعاليات مدافع الإفطار التي تعتبر من الموروث والعادات والتقاليد والثقافة العربية والإسلامية في مجتمع دولة الإمارات مع حلول الشهر المبارك، وتعكس أجواء التلاحم والترابط الأسري.
وسلّم اللواء الغيثي الشركاء الاستراتيجيين في مؤسسة دبي للإعلام، ومدينة إكسبو دبي، ومجموعة الفطيم، واتلانتس ذا بالم دبي، وبرج خليفة - إعمار، وداماك هيلز، وابتاون مردف، ونُزل حتا، درعاً تذكارية على شكل «طلقة مدفع الإفطار».

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