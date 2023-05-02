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رئيس الدولة يستقبل فريق الشارقة لكرة القدم الفائز بكأس سموه

رئيس الدولة يستقبل فريق الشارقة لكرة القدم الفائز بكأس سموه
2 مايو 2023 20:27

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، فريق نادي الشارقة لكرة القدم الفائز ببطولة "كأس صاحب السمو رئيس الدولة" للمرة العاشرة في تاريخ الفريق ومجلس إدارة النادي.
وهنأ سموه، خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر في أبوظبي، جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري وجماهير كرة القدم الإماراتية عامة ومحبيها، متمنياً للفريق مزيداً من الإنجازات المحلية والخارجية، مشيداً بالأداء المتميز الذي شهدته المباراة الختامية وروح المنافسة العالية التي أمتعت الجماهير.
من جانبه، أعرب وفد نادي الشارقة عن سعادتهم بلقاء صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وشكرهم وتقديرهم للدعم الذي يوليه سموه للقطاع الرياضي على مختلف المستويات، ومتابعة سموه المباشرة والمستمرة للرياضيين في دولة الإمارات في جميع أنواع الرياضات لتشجيعهم وتحفيزهم لمواصلة تحقيق الإنجازات التي تضيف إلى رصيد الإمارات من الحصاد الرياضي.
حضر مجلس قصر البحر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعدد من الشيوخ.
رافق فريق نادي الشارقة كل من: الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية في الشارقة، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعلي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، وعدد من المسؤولين.

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المصدر: وام
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نادي الشارقة
كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم
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