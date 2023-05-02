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مدينة برجيل الطبية.. إنقاذ طفل توقَفَ قلبه في حمام السباحة

مدينة برجيل الطبية.. إنقاذ طفل توقَفَ قلبه في حمام السباحة
2 مايو 2023 19:16

نجح الفريق الطبي في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي في إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 11 عاماً عبر عملية ناجحة بتقنية الموجات الراديوية حيث كان قد أصيب بسكته قلبية داهمته في حمام السباحة.

وكشفت لاحقاً الفحوصات إصابته بمرضٍ نادرٍ في القلب وهو عيب خِلقي يسمى بمتلازمة "وولف باركنسون وايت" وهو السبب في حدوث السكته القلبية حيث تصيب هذه المتلازمة الأطفال والبالغين وتؤدي إلى توقف القلب المفاجىء نتيجة لتسارع ضربات القلب.

وكان الطفل يلهو بالكرة المائية داخل حمام السباحة وأخبر والدته حينها أنه ليس على ما يرام ويشعر بالإعياء وبدأ بعدها في الغوص وساعدته والدته والحاضرون في المكان على الخروج من الماء وكان يتنفس حينها بصعوبة ثم غاب عن الوعي وعلى الفور بدأت والدته بتقديم الإسعافات الأولية كونها حاصلة سابقاً على تدريب الإنعاش القلبي الرئوي كجزء من وظيفتها كمعالجة فيزيائية وقد قامت بالضغط على صدر الطفل إلى أن وصلت سيارة الإسعاف التي نقلته لوحدة العناية المركزة في مستشفى قريب وخلال هذه الفترة استخدم المسعفون جهاز إزالة رجفان القلب لصدمة القلب وتم تثبيت مجرى الهواء حتى استقرت الحالة التنفسية.

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ومع إجراء المزيد من الفحوصات التفصيلية الدقيقة بينت أن الطفل كان يعاني من عيب خلقي في القلب يسمى "متلازمة وولف باركنسون وايت" يسبب حدوث خلل في القلب و الممرات الكهربائية فيما تم التنسيق لنقل الطفل إلى مدينة برجيل الطبية لتلقي العلاج من قبل طبيب متخصص في علاج هذه الحالات حيث خضع في مدينة برجيل الطبية لعملية ناجحة باستخدام الموجات الراديوية التي تستخدم لعلاج هذا النوع من الحالات عند الأطفال.

وقال الدكتور كريستوفر ديوك استشاري أمراض القلب لدى الأطفال في مدينة برجيل الطبية "إن متلازمة وولف باركنسون وايت هي اضطراب نادر يصيب 1-3 من كل 1000 شخص في جميع أنحاء العالم بالنسبة لهذا المريض كان لديه قطعة إضافية من العضلات داخل قلبه تسببت في حدوث كهرباء غير طبيعية عادةً ما يصاب الأطفال الذين يعانون بمن هذه المتلازمة بخفقان القلب كنوع من الأعراض ومن النادر جدًا أن يعانوا من سكتة قلبية في مسيرتي المهنية التي امتدت لأكثر من 20 عامًا كانت هذه هي الحالة الثانية فقط التي صادفتها حيث عانى هذا الطفل المصاب بمتلازمة وولف باركنسون وايت من سكتة قلبية لذلك قررنا إجراء عملية استئصال بالترددات الراديوية للأطفال طبقاً لبروتوكول العلاج المتعارف عليه عالميأً لعلاج مثل هذه الحالة".

المصدر: وام
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