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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
2 مايو 2023 18:58

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق المكشوفة، والرياح : شمالية غربية / 20 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س على البحر.
وذكر المركز في نشرته اليومية أن الخليج العربي سيكون مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 00:00 والثاني عند الساعة 00:26 ، والجزر الأول عند الساعة 17:45 والثاني عند الساعة 06:35 .
ولفت إلى أن بحر عمان، سيكون متوسط الموج إلى مضطرب أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:36 والثاني عند الساعة 20:14 والجزر الأول عند الساعة 14:22 والثاني عند الساعة 02:47 .

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