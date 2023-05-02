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الإمارات

محمد بن راشد يوجه بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للنازحين السودانيين

محمد بن راشد
2 مايو 2023 13:59

لتخفيف المعاناة الإنسانية وتلبية الاحتياجات العاجلة.. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي"رعاه الله" بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للنازحين السودانيين الذين اضطرتهم الظروف الأخيرة في البلد الشقيق إلى مغادرة منازلهم.

سيستفيد من الدعم، الذي سيُقدم على شكل مواد غذائية ومستلزمات طبية وخيم، من خلال مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، الفئات الأكثر تضرراً من النازحين السودانيين.

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وشدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على عمق العلاقات الثنائية بين شعبي الإمارات والسودان، والروابط الثقافية والحضارية التي تجمعهما مؤكداً أن دولة الإمارات تقف إلى جانب جميع الأشقاء العرب وتمد على الدوام لهم يد العون في أوقات الشدة تعبيراً عن قيمها الإنسانية النبيلة.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
السودان
النازحين
محمد بن راشد
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