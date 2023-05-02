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شرطة أبوظبي تحتفي بيوم العمال العالمي

شرطة أبوظبي تحتفي بيوم العمال العالمي
2 مايو 2023 13:12

 احتفت شرطة أبوظبي بيوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من شهر مايو من كل عام تعزيزاً لقيم الإيجابية وتطبيقاً لاستراتيجيتها الرامية إلى إسعاد أفراد المجتمع كافة والاهتمام بالمسؤولية والمشاركة المجتمعية وتقديم خدمات استباقية تعزز جودة الحياة في المجتمع.
وكرم اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بالقيادة العامة لشرطة أبو ظبي، عددا من فئة "عامل مكتب" تقديرا لجهودهم في الأكاديمية.. مؤكدا حرص شرطة أبوظبي المستمر على تقدير الخدمات والجهود التي يقدمها العاملين في مختلف المجالات، لافتا إلى أن التكريم يمثل لفتة شكر وعرفان لجهود العمال المتفانية وإخلاصهم في العمل.
ونظمت إدارة التدريب بقطاع الموارد البشرية احتفالية تكريمية لعدد من العمال تقديرا لجهودههم وبهدف إسعادهم وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم في يومهم العالمي..فيما نفذت مديرية شرطة المناطق الخارجية فعالية احتفالية بمدينة إيكاد العمالية بهذه المناسبة.
تأتي الفعالية ضمن اهتمام شرطة أبوظبي المستمر بفئة العمال وتقدير جهودهم وإسهاماتهم وتعزيز الوعي مع أصحاب العمل وكافة مؤسسات الدولة.
وعبر العمال عن سعادتهم وقدموا الشكر لشرطة أبوظبي على الخدمات المقدمة والاهتمام بتنظيم المبادرات الإنسانية التي تهتم بفئة العمال.
وكرمت مديرية شرطة منطقة الظفرة، عدداً من العاملين فيها تقديراً لجهودهم المخلصة والمتميزة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات بمختلف مجالاتها.
واحتفلت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية باليوم العالمي للعمال ووزعت الهدايا على عدد من العمال في المدن العمالية بمنطقة المفرق بأبوظبي وتكريم العمال في إدارة مرور منطقة الظفرة ومدينة العين تقديراً لهم وإسعادهم في يومهم العالمي .
كما نفذت ادارة مرور العين و قسم شؤون الشرطة المجتمعية مبادرة مجتمعية في إحدى مصانع المياه بالعين بمشاركة أعضاء كلنا شرطة ومتطوعي مركز العين للتوحد التابع لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ودورية السعادة ووزعت الهدايا لإسعاد الفئات المساعدة تعزيزاً لقيم الإيجابية والسعادة لدى هذه الفئة وتكريما لجهودهم.

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