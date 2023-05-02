حاكم عجمان وولي عهده يطلعان على إنجازات وخطط مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، في مجلسه بالديوان، اليوم، سعادة غنام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية. واطلع سموهما خلال اللقاء من الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، على برامج وخطط ومبادرات واستراتيجية مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية والبرنامج الوطني «نافس» الهادف إلى رفع تنافسية الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص وتطوير المبادرات اللازمة لتوجيه وتأهيل الشباب للاستفادة من الفرص التي يوفرها القطاع الخاص في الدولة. وجرى خلال اللقاء استعراض خطط ومبادرات برنامج «نافس» الذي أطلقه المجلس، وما حققه من زيادة في أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص. وأكد صاحب السمو حاكم عجمان أن «نافس» خطوة مهمة لتقليص الفجوة ما بين القطاعين الحكومي والخاص وفي تمكين الكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص وتوظيف جهود الكوادر الإماراتية للمساهمة الفاعلة في نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته في المستقبل. وثمّن سموه دور القائمين على عمل المجلس وجهودهم في تنفيذ خطط البرنامج في جميع مراحله لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية واستثمار الطاقات في بناء المستقبل ودفع مسيرة التنمية المستدامة والشاملة في القطاع الخاص. حضر اللقاء الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين، وسعادة حمد راشد النعيمي مدير ديوان الحاكم، وسعادة طارق بن غليطة مدير مكتب الحاكم، وسعادة يوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وسعادة أحمد إبراهيم الغملاسي رئيس مكتب سمو ولي العهد، وسعادة راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي مدير عام دائرة الموارد البشرية، وعدد من كبار المسؤولين.