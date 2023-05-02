مركز أبوظبي الوطني للمعارض يستضيف أكثر من 15 فعالية خلال مايو

يستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض، أحد مراكز مجموعة أدنيك أكثر من 15 فعالية كبرى خلال شهر مايو الجاري، ويقام العديد منها لأول مرة في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.، ما يعزز مكانته بصفته أكبر مركز للمعارض والمؤتمرات في المنطقة.

ويتوقع أن تستقطب هذه الفعاليات والمعارض والمؤتمرات في شهر مايو آلاف الزوار والمشاركين من مختلف دول العالم، لتدعم جهود مجموعة أدنيك في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً عالمية لسياحة الأعمال والسياحة الترفيهية، ودورها الحيوي في توفير المنصات وجمع الخبرات العالمية للإسهام في تعزيز نقل وتوطين المعارف وتطويرها بما يرتقي بالكفاءات والقدرات الوطنية في مختلف المجالات.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: "تجسد الأجندة المزدحمة بالفعاليات في شهر مايو دور مجموعة أدنيك في تعزيز مكانة إمارة ابوظبي كعاصمة لقطاع سياحة الاعمال في المنطقة، ومساهمتها في تحقيق النمو المستدام لقطاع السياحة في أبوظبي من خلال استقطاب سياح الأعمال والترفيه معاً لتحقيق مردود اقتصادي على أبوظبي. كما يعكس استضافة العديد من الفعاليات في الوقت نفسه مقومات مركز ابوظبي الوطني للمعارض، وقدرة مرافقه الاستثنائية وبنيته التحتية المتطورة على استضافة مجموعة فعاليات كبرى في آن واحد، وتؤكد على الكفاءة العالية لفرق عمل المجموعة في تمكين منظمي الفعاليات والمعارض والمؤتمرات في العالم من تنظيم فعاليات ناجحة ومتميزة تتجاوز تطلعاتهم وكافة الزوار والمشاركين في مثل هذه الفعاليات العالمية الكبرى"

ويستهل مركز أبوظبي الوطني للمعارض برنامج فعالياته لهذا الشهر بدءاً من 1 مايو بإطلاق برنامج تدريبي يستمر حتى 2 يونيو في مركز تدريب شركة أدنوك يُمنح المشاركون بنهايته بشهادة الرخصة الدولية للذكاء الاصطناعي وأدوات إدارة المستقبل.

ويواصل مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنيك فعالياته باستضافة جولة أوراكل كلاود العالمية في أبوظبي يوم 3 مايو، وهي الأكبر على مستوى المنطقة ويشارك فيها خبراء ومتخصصون في مجال التكنولوجيا من دولة الإمارات، وتتيح لهم فرصة التعرف على الأفكار والمهارات والحلول المناسبة لمعالجة التحديات الكبيرة التي تواجه الشركات في المنطقة.

كما يستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض يوم 5 مايو الاجتماع الدوري للقابضة، والذي يستقطب مجموعة كبيرة من موظفي شركات المجموعة.

ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة من 8 وحتى 10 مايو المعرض والمؤتمر العالمي للمرافق، الذي يقام على مساحة تتجاوز 20 ألف متربع مربع، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر 10 الآف زائر، و150 عارضاً و250 خبيراً ومتحدثاً عالمياً في أكثر من 60 جلسة حوارية لاستكشاف أحدث المنتجات والابتكارات والتقدم التكنولوجي عبر مشهد المرافق العالمي.

ويشهد في الفترة من 8 وحتى 10 مايو ملتقى الاستثمار السنوي 2023، ويشارك في الملتقى الذي يقام لأول مرة في إمارة أبوظبي تحت شعار "التحول في أوجه الاستثمار: فرص الاستثمار المستقبلية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنوع والازدهار" 600 متحدث في أكثر من 160 جلسة حوارية. يعتبر ملتقى الاستثمار السنوي منصة لجميع القطاعات لمناقشة أحدث اتجاهات الاستثمار.

ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض في يومي 16 و17 مايو معرض واجهة التعليم، والذي يجمع الجهات والمؤسسات التعليمية إلى جانب عشرات المحاضرين المتخصصين ليقدموا من خلال الورش خبراتهم للطلبة والراغبين في تكملة تعليمهم بكافة الدرجات الأكاديمية والعلمية فضلاً عن إلقاء الضوء حول مستقبل التعليم والمهن.

ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة بين 16 و18 مايو مؤتمر (إياتا) الخامس والثلاثين لخدمات المناولة الأرضية الذي يقام لأول مرة في دولة الإمارات، ويستقطب المؤتمر صناع القرار وكبار المسؤولين، وأكثر من 650 مشارك من مختلف دول العالم، ويساهم بدور مهم كمنصة لجميع قادة قطاعي المناولة الأرضية والطيران لمناقشة العديد من الأمور المتعلقة في القطاع.

ويعقد معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية 2023 يومي 15 و16 مايو، وذلك بالتزامن مع معرض الطرق والمرور 2023 حيث يستقطب المعرضان أكثر من 400 متحدث عالمي، و300 عارض، وأكثر من 6000 مشارك، بما فيهم 400 من صناع القرار وتنفيذيين كبار في هذا القطاع.

كما يستضيف معرض موبيليتي لايف في نفس الفترة أيضاً الذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، ويعتبر الأكثر أهمية في المنطقة، والذي يسلط الضوء على مفاهيم الابتكار والتكنولوجيا لتحقيق تغيير كبير وملموس في هذه القطاعات.

وقبيل انطلاق معرض أبوظبي الدولي للكتاب يستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض يومي 21 و22 مايو فعاليات الدورة الثانية من المؤتمر الدولي للنشر العربي والصناعات الإبداعية، والذي يستقطب 30 مشاركاً في 6 جلسات حوارية، وذلك بمشاركة كوكبة من المختصين بالنشر والصناعات الإبداعية من حول العالم لتعزيز نمو المحتوى العربي.

ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة من 22- 28 مايو معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي يوفر منبراً أدبياً يجتمع فيه سنوياً أقطاب صناعة النشر في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا. وعلى هامش المعرض يستضيف المركز يوم 23 مايو حفل توزيع جوائز الفائزين بـ "جائزة الشيخ زايد للكتاب"، التي يتم منحها للمثقفين والمفكرين، والمبدعين، والناشرين، والشباب، عن مساهماتهم في مجالات التأليف، والترجمة في العلوم الإنسانية التي لها أثر واضح في إثراء الحياة الثقافية والأدبية والاجتماعية.

ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض يوم 24 حفل تخريج طلبة جامعة خليفة.

ويختتم المركز أجندته في شهر مايو بمعرض قمة ابتكار السيارات الكهربائية التي تقام في الفترة من 29 إلى 31 مايو. وتجمع القمة رواد القطاع وصناع السياسات والخبراء من جميع أنحاء العالم لمناقشة أحدث التطورات والاتجاهات في سوق السيارات الكهربائية.