شما بنت محمد: أهمية المشاركة المجتمعية في دعم قضية المناخ

العين (وام)

أكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية أهمية المشاركة المجتمعية في دعم قضية المناخ والبيئة، على المستويات كافة من أجل تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة مع تزامن استضافة دولة الإمارات أهم حدث بيئي مناخي عالمي، وهو مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP28).

جاء ذلك خلال حضورها ورعايتها تحكيم مسابقة «إعادة تدوير النفايات الإلكترونية لصنع مجسمات فنية» في دورتها الثانية بمقر كليات التقنية العليا - العين للطالبات، بمشاركة لجنة التحكيم ممثلة في مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي والتعليمي، شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» وكليات التقنية العليا.

وتستهدف المسابقة إبراز إبداعات الطلبة في إعادة تدوير النفايات الإلكترونية وتحويلها إلى مجسمات فنية مبدعة، إلى جانب التوعية والتحذير من أخطار النفايات الإلكترونية وتوجيهها نحو استغلال مبتكر يعكس وعي الشباب في المحافظة على البيئة في عصر يضج بالتكنولوجيا.

وقالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان: «نعيش مع عام 2023 أجواء بيئية مزدحمة بالعمل على المستويات كافة من أجل تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة الذي أعلنته عاما للاستدامة، وحتى ينتهي هذا العام مع أهم حدث بيئي مناخي عالمي، وهو مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP28) والذي تم اختيار دولة الإمارات لاستضافة نسخة عام 2023 تقديراً لدورها الفعال والإيجابي في حماية المناخ والبيئة ضد التغيرات السلبية من أجل مستقبل مناخي وبيئي إيجابي للإنسانية»

وأضافت: «من منطلق دورنا المجتمعي في دعم قضية المناخ والبيئة، أطلقنا مسابقة تدوير النفايات الإلكترونية لصنع مجسمات فنية عام 2018 واليوم نلتقي في نسختها الثانية، ونحن فخورون بأعمال أبنائنا الطلاب وإبداعاتهم في تحويل تلك النفايات الإلكترونية إلى قيمة جمالية تضمنتها أعمالهم الفنية المبدعة».

وقامت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان والوفد المشارك وأعضاء لجنة التحكيم بجولة تفقدت فيها المشاريع المرشحة والمعروضة، وتحدثت مع الطلبة المشاركين، مثنية على ما أبدعوه في تقديم المشاريع.

133 طالباً وطالبة

وشارك في المسابقة 133 طالباً وطالبة من جميع فروع كليات التقنية العليا الـ (16) على مستوى الدولة، وقد ترشح للتحكيم النهائي (17) متسابقاً، قدموا مشاريع إبداعية، بعدها تم الإعلان عن الفائزين وتكريمهم.. وحصد المركز الأول مشروع أزياء المستقبل (E-Tech Glam- Fashion of the Future) من كليات أبوظبي للطالبات بشرى علي الوهيبي، وشمسة سليمان العبري وظبية سالم القبيسي. أما المركز الثاني، فحصده مشروع مجسم تنقية الهواء الموسيقي (Air Purifier with BT Speaker) من كليات الفجيرة للطالب توماس يماني حبتياب.. فيما فاز بالمركز الثالث مشروع المرآة الذكية) (Smart Mirror من كليات الفجيرة للطالبين ميشيل هابيت تيسفاي وعبدالسلام أحمد نورو.