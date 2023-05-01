انطلاق ملتقى الشارقة للإعلام الأسري

لمياء الهرمودي (الشارقة)

انطلقت أمس الدورة الثالثة من ملتقى الشارقة للإعلام الأسري، وذلك بتنظيم المكتب الثقافي والإعلامي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، ويختتم الملتقى أعماله اليوم بمشاركة 27 إعلامياً وإعلامية من دولة الإمارات ومن دول عربية عدة. وذلك برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، وانطلاقاً من أهمية دور الإعلام في تعزيز القيم المجتمعية والأسرية ودورها في استقرار المجتمع.

وقدم الملتقى في اليوم الأول عدة منصات وجلسات حوارية وورش عمل متنوعة تركز على أهم القضايا المتعلقة بعلاقة الإعلام في أداء الأسرة لمسؤولياتها، حيث تضمن برنامج الملتقى منصات عدة، وهي منصة الخبرات والمنصة الإثرائية والمنصة التفاعلية والمنصة التأهيلية، وتتضمن هذه المنصات عروضاً لأوراق عمل وجلسات حوارية وورش تحقق أهداف عنوان الملتقى هذا العام بعنوان «تحديات الممارسة العملية واستثمار الفرص».

وتضمن برنامج اليوم الأول منصة الخبرات، وقدمت جلسة حوارية بعنوان «تحديات الممارسة العملية واستثمار الفرص»، شارك فيها الإعلامي المصري د.إبراهيم الكرداني، والإعلامية الكويتية إيمان النجم، وأدارت الجلسة الإعلامية عائشة الرويمة، وطرحت الجلسة عدة محاور للنقاش.

ومن المتوقع أن يخرج الملتقى ببعض التوصيات ذات صفة تطبيقية سواء من قبل مركز الإعلام الأسري بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، أو من قبل مؤسسات إعلامية واجتماعية أخرى.

التربية الإعلامية

قدمت المنصة الإثرائية جلسة «التربية الإعلامية - المفهوم والتطبيق»، وقدمتها د.شيرين موسى، أستاذ الإعلام الرقمي في كلية الخوارزمي الدولية، تلى ذلك تقديم ورقة عمل بعنوان «مخاطبة الأسرة إعلامياً عبر توظيف السمات الفنية الموجهة لهم باعتبار مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب نموذجاً لذلك، وقدمتها الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي مديرة مؤسسة فن لسينما الطفل، كما تم تقديم ورقة عمل لشيخة الجابري، عضو مجلس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، بعنوان «الإعلام الجديد واتجاهاته في دعم قيم الأسرة». ثم بعد ذلك، بدأت جلسة المنصة التفاعلية والتي عقد فيها حوار بين أُسر لها تجارب في إنشاء محتوى إعلامي وشارك فيها بدر بن محمد وأسرته، د.سيف درويش وأسرته، وأحمد الغنيمي وأسرته، وأدارت الجلسة الإعلامية عائشة الزعابي، وبعدها قدمت المنصة ورشة بعنوان «كيفية تفعيل التواصل والاتصال الداخلي في المجموعات الإعلامية»، وقدم الورشة الإعلامي عبد الله الشحي.