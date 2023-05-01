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انطلاق أعمال مؤتمر أفضل الممارسات في التعليم والتعلم

جامعة خليفة (من المصدر)
2 مايو 2023 01:03

أبوظبي (وام)
انطلقت أمس أعمال مؤتمر أفضل الممارسات في التعليم والتعلم 2023 الذي تنظمه جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والجامعة الأميركية في الشارقة وجامعة أميتي دبي. ويستعرض المؤتمر الذي تستمر أعماله حتى 5 مايو الجاري الممارسات المبتكرة والمنح الأكاديمية لمشاريع التعليم والتعلم. وضمت قائمة المتحدثين في المؤتمر الدكتور فواز هزاع أبوستة، رئيس الأنظمة الاستباقية في منظمة اليونسكو، والدكتورة ماريا تورو تروكونيس، مستشارة تكنولوجيا التعليم في الأمم المتحدة. وقال الدكتور أحمد الشعيبي، نائب رئيس أول للخدمات الأكاديمية وشؤون الطلبة في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: إن جامعة خليفة توظف كمؤسسة تقود ريادة التعليم في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.. استراتيجية التعلُّم المتكامل التي تتخطى الحدود الأكاديمية، كما تشجع الطلبة على التصدي للمشكلات التي يواجهها العالم والتي تتطلب التفكير في القضايا من جوانب متنوعة، مؤكد أن استراتيجية التعلُّم المتكامل تسهم في تمكين الطلبة من دمج الخبرات التي يكتسبونها من الجامعة وجمعها في كلٍّ متماسك مؤهل لإعدادهم للحياة المهنية والشخصية.
وأضاف الشعيبي:  يمثل المؤتمر منصة متميزة على مستوى التعليم العالي يتم من خلالها مشاركة أفضل الممارسات والتعاون في معالجة التحديات التي تواجهها الجامعات، حيث يساهم وجود متحدثين مرموقين من المنطقة ومن مختلف أنحاء العالم ومنظمات عالمية متعددة الأطراف في إثراء النقاشات بشكل ملحوظ وتعزيز مستوى تبادل المعرفة في منهجيات التعليم والتعلم، إضافة لتوفير المعلومات اللازمة حول اتجاهات التعليم الناشئة.
وقال الدكتور فازال مالك، نائب رئيس جامعة أميتي دبي: إن المؤتمر الذي تنظمه ثلاث جامعات يركز على المنهجية التعليمية التشاركية محورها الطالب ويطرح أفكاراً متنوعة حول تطوير الجيل القادم من القادة ورواد الأعمال والمفكرين المبتكرين في الدولة. وقال الدكتور جيمس غريفن، نائب رئيس الشؤون الأكاديمية والتعليم في الجامعة الأميركية في الشارقة: نسعى من خلال هذا المؤتمر إلى الانخراط في النقاشات الغنية بالمعلومات والتعلم من المتحدثين البارزين، حيث يمكننا الاستفادة من الاتجاهات والتكنولوجيات الحديثة معاً لتحقيق الخبرات التعليمية المبتكرة لطلبتنا والتميز في عمليات التعليم والتعلم.

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