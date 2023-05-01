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جامعة الشارقة تطلق ملتقى البحث العلمي السنوي 17 مايو

جامعة الشارقة تطلق ملتقى البحث العلمي السنوي 17 مايو
2 مايو 2023 01:03

الشارقة (وام)
تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، تنطلق فعاليات ملتقى البحث العلمي السنوي الـ 15 يوم 17 مايو الجاري تحت شعار «الشراكة المجتمعية الفاعلة للبحث العلمي المؤثر والمستدام» وذلك في قاعة الرازي بمجمع الكليات الطبية والعلوم الصحية. يهدف الملتقى الذي يقام بالتعاون مع مصرف الشارقة الإسلامي إلى إلقاء الضوء على أبرز مخرجات ونتائج وتوصيات البحوث العلمية التي تم إنجازها بعد جهود كبيرة بذلتها الفرق والمجموعات البحثية التابعة لمعهد البحوث للعلوم الطبية والصحية، ومعهد البحوث للعلوم والهندسة، ومعهد البحوث للعلوم الإنسانية والاجتماعية، بالتعاون مع المؤسسات والدوائر في القطاعين الحكومي والخاص. تأتي فعاليات «ملتقى البحث العلمي» بنسخته الحالية لتعزز رؤية جامعة الشارقة التي تتجسد وفق نهج خطتها الاستراتيجية وبسعي حثيث بغية إنتاج بحث علمي مؤثر ومستدام كونه يشكل ضرورة حتمية وأداة أساسية في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة وعنصراً فاعلاً في التغلب على التحديات والمشكلات التي تواجه الإنسانية.

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