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الجامعة القاسمية تنظم ملتقى البحث العلمي الأول

مشاركون في الملتقى (وام)
2 مايو 2023 01:03

الشارقة (وام)
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مؤسس الجامعة القاسمية، افتتح الأستاذ جمال الطريفي رئيس الجامعة ملتقى البحث العلمي الأول، الذي جرى تنظيمه على مسرح الجامعة، بحضور عدد من كبار المدعوين ومدير الجامعة وأعضاء المجالس الاستشارية للكليات وعمداء الكليات ونواب مدير الجامعة وأعضاء الهيئة الأكاديمية.
ويهدف ملتقى البحث العلمي الأول تحت شعار «البحث العلمي.. لقاء وارتقاء» إلى تبادل الخبرات والمعارف، والاطلاع على الإنجازات، وكذلك تحفيز الهيئة الأكاديمية والطلبة على البحث العلمي وفق معايير عالمية تسهم في خدمة الجامعة والمجتمع.
وكرّم جمال الطريفي، أعضاء هيئة التدريس الفائزين بجائزة الجامعة القاسمية في البحث العلمي، والتدريس، وخدمة الجامعة والمجتمع، والطلبة الفائزين بجائزة مصرف الشارقة الإسلامي في البحث العلمي دعمًا لتميزهم البحثي. وأكد الطريفي أن ملتقى البحث العلمي يعمل على تلبية متطلبات شعاره والغاية منه تكريس الإنجاز، وارتقاء العمل، ومكافأة التميز والإبداع، لتحقيق رؤية الجامعة لتكون منارة أكاديمية متميزة متعددة الثقافات، ترتقي بالعلوم والآداب وقيم الحوار، وتسترشد في كل ما تقوم به بأسس الإسلام السمح وتعاليمه المنفتحة على العالم أجمع. واستعرض خطة الجامعة الاستراتيجية الخاصة بالبحث العلمي من تأسيس مجلس البحث العلمي، وإنشاء وحدة البحث والنشر العلمي لإعلاء قيمة التنوع الثقافي وروافده الحضارية في مجتمع الجامعة، وإطلاق عدد من المجلات العلمية المحكمة المتخصصة في شتى المجالات المعرفية.

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