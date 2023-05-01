«تكافل الصحفيين» يعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية

دبي (الاتحاد)

عقدت الجمعية العمومية العادية لصندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء جمعية الصحفيين، مؤخراً بمقر الجمعية في دبي، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني للاجتماع من أعضاء الصندوق، وبإشراف وحضور أحمد الشيباني من إدارة الجمعيات ذات النفع العام في وزارة تنمية المجتمع.

في بداية الاجتماع، رحبت فضيلة المعيني رئيس مجلس إدارة الصندوق، بالأعضاء الحاضرين، مقدمة لهم الشكر والتقدير على جهودهم في دعم أنشطة وبرامج الصندوق خلال الفترة الماضية، بما ينعكس بدوره على تطوير الأداء والارتقاء بجودة الخدمات.

واستعرضت كلثم المندوس، أمين السر العام، جدول أعمال الاجتماع للجمعية العمومية، والذي تضمن اعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق والتقريرين الإداري والمالي عن عام 2022 وخطة عمل المجلس والميزانية التقديرية للعام الحالي، كما تم اختيار مدقق الحسابات عن العام الحالي من بين العروض المقدمة.

وقالت كلثم المندوس: إن مجلس إدارة الصندوق خلال دورته الماضية والتي بدأت في 19 مارس 2019 وحتى نهاية عام 2022، منح 177 عضواً قروضاً بإجمالي مبلغ 6.441.000 درهم، منهم 79 من الأعضاء العاملين بإجمالي مبلغ 3.940.000 درهم، و98 من الأعضاء المنتسبين بإجمالي مبلغ 2.479.000 درهم.