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بلدية الحمرية تجري فحوصات طبية للعمال

فحوصات طبية تجريها بلدية الحمرية في إطار مبادرات متنوعة لرعاية العمال
2 مايو 2023 01:03

الشارقة (الاتحاد) 
احتفاءً بيوم العمال أقامت بلدية الحمرية مجموعة من المبادرات في إطار احتفالات الدولة باليوم العالمي للعمال، وتشكل الاحتفالية جزءاً من استراتيجية بلدية الحمرية 2023-2026، تعبيراً عن الاعتزاز بالعمال، واسهاماتهم في البناء، وإقامة العديد من الفعاليات المشتركة بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية فرع الحمرية.
وتم تنفيذ الفعاليات والبرامج انطلاقاً من مسؤولية البلدية المجتمعية تجاه العمال الأكفاء، لما لهم من دور كبير في التعاون والمساهمة في تحقيق الإنجازات، وتعزيز علاقات العمال بالمهام الموكلة لهم في شتى مناحي العمل، بجانب تقديم الشكر والعرفان لهم على الجهود المبذولة والخدمات المقدمة من جانبهم مما يسهم في تنمية وتطور المجتمع.
وفي قرية التراث بالحمرية تواصلت الفعاليات بمناسبة يوم العمال العالمي في يومها الثاني عبر تنظيم فحوصات طبية مجانية للعمال، بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية فرع الحمرية، وتضمنت مشاركة عدد من كبار السن في هذه المناسبة لدعم وتفعيل دورهم في الفعاليات المجتمعية بمنطقة الحمرية ودمجهم.
وأكد مبارك راشد الشامسي، مدير البلدية الحمرية، أن الاحتفال جاء عرفاناً بالدور الكبير والفعال للعمال، ومساهمتهم في دفع عجلة التنمية التي تشهدها الدولة، باعتبارهم المحرك الأساسي في الدعم اللوجستي الفعال، مؤكداً على أن بلدية الحمرية تحرص على استغلال هذه المناسبات لتوعية العمال، وإقامة فعاليات تعبر عن حقوقهم، وتحفيزهم على الإنتاجية والارتقاء وبذل المزيد من العطاء، الأمر يدعم مسؤولية البلدية تجاه أفراد المجتمع، والحرص على ترسيخ قيم الإخاء الاجتماعي بين فئات المجتمع والقيم الإنسانية وتقديم العون والشكر للآخرين.

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