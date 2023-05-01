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شرطة دبي: للعمال دور بإرساء دعائم الأمن والأمان لأفراد المجتمع

شرطة دبي خلال الاحتفال (من المصدر)
2 مايو 2023 01:03

دبي (الاتحاد)
شهد اللواء علي غانم، مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي، احتفال القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة للدعم اللوجستي بفعالية «يوم العمال العالمي»، والذي يصادف الأول من مايو من كل عام، بحضور مديري الإدارات في الإدارة العامة للدعم اللوجستي، وعدد من الضباط.
وقال اللواء علي غانم: إن تكريم هذه الفئة يأتي ترجمة لتوجيهات معالي لقائد الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، للاهتمام بهذه الشريحة التي تلعب دوراً مهماً في جعل حياتنا أفضل وأجمل خاصة وأن كل شعوب العالم تحتفل بيوم العمال العالمي، تكريماً يليق بمكانتهم السامية.
وأوضح اللواء علي غانم أن شرطة دبي لديها شريحة من العمال المخلصين يعملون بكل تفان وإخلاص في المؤسسة الشرطية، مشيداً بدورهم التكاملي مع إخوانهم العسكريين في إرساء دعائم الأمن والأمان لأفراد المجتمع.
وأشار اللواء علي غانم أن الاحتفال بهذه الفئة يؤكد حرص القيادة العامة لشرطة دبي على حفظ حقوقهم وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم بما يمكنهم من أداء مهام عملهم بالشكل المطلوب وزيادة انتاجيتهم، مما ينعكس ذلك على العمل بورة عامة. وفي ختام الاحتفال قام اللواء علي غانم بتوزيع هدايا وشهادات تقدير على العمل والفئات المساعدة تقديراً لعطائهم المتميز متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العملية.

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