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«تطوير معايير العمل» تحتفي بيوم العمال العالمي

تطوير مستوى العمال ثقافياً وفكرياً وصحياً (من المصدر)
2 مايو 2023 01:03

الشارقة (الاتحاد)
احتفاءً بيوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، أقامت هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة مجموعة منوعة من الفعاليات الخاصة بهذه المناسبة، في حديقة الصجعة العمالية على مدار أربعة أيام من 28 أبريل وحتى الأول من مايو 2023، بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة في الإمارة. وشهد الاحتفالات سالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل وكبار مسؤولي الهيئة وعدد كبير من ممثلي الجهات المشاركة من القطاعين الحكومي والخاص.
وهنأ سالم القصير في كلمته الافتتاحية بهذه المناسبة العمال وجهات العمل، متمنياً لهم الازدهار والصحة والسلامة. وقال: «يأتي احتفالنا بيوم العمال تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتوفير بيئة عمل جاذبة للعمال وأصحاب العمل والمتابعة المباشرة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي».
كما توجه بالشكر للشركاء من دوائر ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص التي تسهم في إنجاح فعاليات يوم العمال. وشمل الاحتفال إقامة ورش عمل تفاعلية ومحاضرات توعوية للعمال بمواضيع مختلفة تتعلق بالصحة والسلامة، بالتعاون مع الهيئات المعنية وتولى تقديمها مجموعة من الخبراء الناطقين بلغات عدة. ويأتي ذلك بهدف تطوير مستوى العمال ثقافياً وفكرياً وصحياً وتعريفهم بحقوقهم والتزاماتهم والإجراءات القانونية اللازم لضمان تلك الحقوق والنهوض بالالتزامات، وتقديم المشورة فيما يتعلق بتطبيق قانون العمل واللوائح والقرارات الصادرة بشأنه. 
وتضمنت الفعاليات أيضاً تقديم فحوصات وخدمات طبية مجانية للعمال، حيث شهدت تقديم مجموعة متنوعة من الفحوصات الطبية، وفحوصات الأسنان. وجاءت مشاركة عيادة أسنان متنقلة من مستشفى طب الأسنان بجامعة بالشارقة في فعاليات يوم العمال عبر تقديم الفحوصات الطبية اللازمة لهم من باب المسؤولية المجتمعية تجاه العمال. وقد تم فحص العشرات من العمال الذين شاركوا في الفعاليات وتواجدوا في مكان انعقادها.

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