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بلدية عجمان تحتفي بـ «يوم العمال العالمي»

بلدية عجمان تحتفي بـ «يوم العمال العالمي»
2 مايو 2023 01:03

عجمان (وام) 
نظمت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، اليوم، فعاليات وأنشطة ترفيهية لـ 100 عامل في الدائرة احتفالاً بـ «يوم العمال العالمي» الذي يوافق 1 مايو من كل عام.
وأكد إسماعيل أحمد الحوسني مدير إدارة الخدمات العامة بالدائرة، أن الفعاليات حظيت بمشاركة عدد من الدوائر والجهات الحكومية، مشيراً إلى أن بلدية عجمان ارتأت تخصيص يوم ترفيهي للعمال احتفاءً بيومهم وتقديراً لإنجازاتهم وعرفاناً بدورهم في خدمة المجتمع.
ولفت إلى أن دائرة البلدية تتبنى قيم المسؤولية المجتمعية، وتحرص على تنظيم الأنشطة النوعية التي تحقق الهدف الاستراتيجي المتمثل في جودة الحياة وسعادة المجتمع، مؤكداً أن العمال يؤدون دوراً مهماً في مختلف مجالات الحياة وكل فرد في الدائرة والمجتمع يقدر عملهم الدؤوب.

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