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«الفجيرة للموارد الطبيعية» تحتفي بـ «اليوم العالمي للعمال»

«الفجيرة للموارد الطبيعية» تحتفي بـ «اليوم العالمي للعمال»
2 مايو 2023 01:03

الفجيرة (وام)
نظمت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، العديد من الفعاليات الرياضية والترفيهية المتنوعة للعمال بالتعاون مع مركز الفجيرة للمغامرات وذلك احتفاء بيوم العمال العالمي الذي يوافق 1 مايو من كل عام.
وتضمنت المبادرة - التي شهدت مشاركة 40 عاملاً من المؤسسة - تنظيم عدّة مسابقات لمختلف أنواع المغامرات مثل ركوب الدراجات الجبلية والتسلق والتجديف.
وأكد المهندس علي قاسم المدير العام للموارد الطبيعية أن تنظيم هذه الفعاليات يأتي في إطار اهتمام المؤسسة بشريحة العمال وحرصها على تحقيق التلاحم المجتمعي بين كافة الفئات والشرائح بما يحفظ لكل فردٍ حقه ويراعي احتياجاته.

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