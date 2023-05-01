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أبوظبي تستضيف «ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ» 10 مايو

سلطان الجابر
2 مايو 2023 01:03

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالشراكة مع كل من «أدنوك»، المزود الموثوق والمسؤول للطاقة منخفضة الانبعاثات، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، عن مشاركة أكثر من ألف من صناع السياسات والرؤساء التنفيذيين والخبراء والمختصين وقادة قطاع التكنولوجيا والمستثمرين من حول العالم في «ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ» الذي سيعقد يومي 10و11 مايو 2023 في مركز أبوظبي للطاقة.
ويتزامن هذا الملتقى، الذي يعد الأول من نوعه، مع عام الاستدامة وسيشهد مشاركة مجموعة من أكبر الشركات العالمية والصناعية من بينها «ايه دبليو إس»، و«بنك أوف اميركا»، و«44.01» و«توتال انرجيز» إلى جانب أبرز شركات التكنولوجيا الرائدة عالمياً، من بينها «كربون كلين»، و«لانزا تيك»، و«بلوم إنيرجي»، حيث ستركز المناقشات على تحديد إجراءات عملية لخفض الانبعاثات بنسبة لا تقل عن 43% بحلول عام 2030، مع التركيز على القطاعات التي يصعب الحدّ من انبعاثاتها، بما يتماشى مع تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
كما سيقام على هامش الملتقى معرض ومؤتمر تقني يتم من خلالهما عرض أحدث التطورات في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وتقنيات إزالة الكربون وأنواع الوقود البديلة التي ستلعب دوراً محورياً في تمكين الانتقال المسؤول في قطاع الطاقة.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف كوب 28 ورئيس مجلس إدارة شركة «مصدر»:«تماشياً مع رؤية القيادة، تركز دولة الإمارات على القيام بدور فاعل لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بشكل متزامن مع جهود العمل المناخي. ومن الواضح أن تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ يتطلب اتخاذ إجراءات فورية وتعزيز التعاون بين جميع القطاعات والتخصصات، ولذلك بادرت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى إطلاق ‹ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ› لتوفير منصة متخصصة تجمع قادة القطاع الصناعي ورواد التكنولوجيا والمبتكرين وأصحاب الرؤى المستقبلية من حول العالم للتعاون، من أجل رسم مسار مشترك للعمل المناخي الفعال، بالتزامن مع تمكين النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، لدعم الجهود التي تهدف لإحداث نقلة نوعية وخفض الانبعاثات ومواكبة المستقبل لتحقيق الحياد المناخي».

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