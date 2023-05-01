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«تريندز» يرصد ملامح الطريق للقمة المناخية العالمية

«تريندز» يرصد ملامح الطريق للقمة المناخية العالمية
2 مايو 2023 01:03

أبوظبي (الاتحاد) 
أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات دراسة جديدة باللغة الإنجليزية تستعرض ملامح الطريق إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين (كوب 28)، الذي سيُعقد في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.. وذلك في إطار مواكبة تريندز للقمة، وضمن برامجه البحثية حول البيئة والتنمية المستدامة.
وتعرض الدراسة، التي تحمل عنوان «الطريق إلى كوب 28.. كيف يعزز الدور الإماراتي العمل المناخي الدولي؟، أهم التداعيات الدولية للتغير المناخي، فضلاً عن بيان الخطوط العريضة للعمل المناخي الدولي خلال الفترة الممتدة بدءاً من المؤتمر المناخي الأول، وصولاً إلى مؤتمر القمة السابع والعشرين الذي انعقد في شرم الشيخ أواخر عام 2022، كما رصدت الدراسة التي أعدتها إدارة البحوث والاستشارات بمركز تريندز دور دولة الإمارات المنظمة لقمة كوب 28 المناخية العالمية في التحول المناخي العالمي لتحقيق أهداف خط الأساس 2050، وقدمت قراءة مفصلة لتجربتها في الالتزام المناخي وحماية البيئة من تداعيات التلوث وانبعاثات الكربون الضارة. وأوضحت أهم العقبات في طريق الوصول للحياد الكربوني المستهدَف من دول العالم كافة، ثم الأدوار المنوطة بدولة الإمارات لرفع آمال العالم نحو التحوّل المناخي المنشود بحلول عام 2050.
وأكدت الدراسة أن التغير المناخي بات يُعدُّ التحدي الأكبر الذي يواجه البشرية على الإطلاق، مشيرة إلى أن تداعياته المختلفة والخطيرة تنبئ بمستقبل مظلم للبشرية، ما لم يتحرك العالم بسرعة وبفاعلية ويعوض الوقت الذي فات. وقدمت الدراسة توصيات عدة من شأنها الإسهام في إنجاح قمة كوب 28 المقبلة، ومن هذه التوصيات: حصر وتحديد دقيق لبنود هذه الملفات الدولية، ثم تحديد أسباب إرجائها، وأهم الأطراف الدولية الفاعلة، والبدائل المتاحة والترجيحات الخاصة بكل ملف من هذه الملفات. وحشد الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى رؤية واضحة حول كيفية حسم القضايا المناخية العالقة والمُرَحَّلة من القمة السابعة والعشرين في شرم الشيخ، والدعوة لتطوير آلية دولية للمتابعة المنتظمة وللتنبيه المبكر لحدوث فجوات متوقعة في مستويات الامتثال المناخي بين دول العالم وأقاليمه. 

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