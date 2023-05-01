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سيف بن زايد ورئيس وزراء جزيرة كوراساو يبحثان التعاون

سيف بن زايد خلال لقاء رئيس وزراء جزيرة كوراساو (وام)
2 مايو 2023 01:03

أبوظبي  (وام)
التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، في مقر وزارة الداخلية بأبوظبي، معالي جيلمار بيساس، رئيس وزراء جزيرة كوراساو التابعة لمملكة هولندا.
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما في المجالات الأمنية والشرطية، وسبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وجزيرة كوراساو بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.
وحضر اللقاء من جانب وزارة الداخلية، اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، واللواء سالم مبارك الشامسي الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة، وعدد من ضباط الوزارة.
وحضره  روكسين ألبرتينا مستشار السياسة ومسؤول العلاقات العامة لرئيس وزراء كوراساو، ود. كاريل ريختر، القنصل الهولندي في الإمارات، و دوا بوزمان نائب السفير الهولندي لدى الدولة.

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سيف بن زايد
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