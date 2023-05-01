حكومة الإمارات تشارك تجربتها في تعزيز المهارات وتطوير البنية التحتية

دبي (وام)

أكد صقر بن غالب المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في حكومة دولة الإمارات، أن حكومة الدولة تؤمن بأهمية صقل المواهب الرقمية كأولوية لبناء المستقبل، وتحرص على تطوير بنية تحتية رقمية قوية لتعزيز اقتصاد قائم على الابتكارات التكنولوجية، ما يرسخ ريادة دولة الإمارات في المجالات المستقبلية الواعدة.

جاء ذلك، خلال مشاركة مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ممثلاً لحكومة دولة الإمارات، في ثاني اجتماع لفريق عمل الاقتصاد الرقمي ضمن مجموعة العشرين التي تضم عدداً من أكبر الاقتصادات في العالم، ضمن مشاركة دولة الإمارات كدولة ضيف في أعمال مجموعة العشرين التي عقدت في مدينة حيدر آباد برئاسة جمهورية الهند. وقال صقر بن غالب: «تمكنت دولة الإمارات من ضمان وصول أفراد المجتمع إلى الإنترنت، والمنصات الرقمية المهمة في مثل تطبيق الهوية الرقمية وتطبيقات الخدمات المصرفية التي تعزز مستويات جودة الحياة وترسخ بنية دولة الإمارات التحتية الرقمية، في معظم المواقع المتصلة بألياف عالية السرعة».

وثمن دور جمهورية الهند في تنظيم اجتماع فريق عمل الاقتصاد الرقمي، الذي ركز على المجالات التي تؤثر في الاقتصاد الرقمي العالمي، مشيداً بدور منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو»، والقطاعين الخاص والأكاديمي في إثراء مناقشات فريق العمل. وتناول الاجتماع محاور عدة شملت المهارات الرقمية، والبنية التحتية الرقمية، وكيفية ضمان الأمن في المجالات الرقمية، والإنجازات العالمية في مجال الاقتصاد الرقمي، ودور البنية التحتية الرقمية في دعم مسيرة التحول الرقمي من خلال الاستفادة من قصص النجاح العالمية.