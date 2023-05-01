«الوطني» يبحث تعزيز التعاون مع وفد البوندستاغ الألماني

دبي (الاتحاد)

بحث الدكتور طارق حميد الطاير رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، بحضور خالد عمر الخرجي عضو اللجنة، مع وفد البوندستاغ الألماني برئاسة النائب كاي كوتشالك، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البرلمانين الصديقين.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على العلاقات الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية في شتى المجالات، وأهمية تعزيزها وتطويرها لتشمل كافة القطاعات، مشيداً بحرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على تمتين علاقات التعاون بما يحقق تطلعات الدولتين والشعبين الصديقين.

وأشار الطاير إلى أهمية تبادل الخبرات والمعارف لا سيما على الصعيد البرلماني، والتنسيق لتوحيد المواقف حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل البرلمانية الدولية.