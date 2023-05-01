اختتام أعمال المؤتمر الدولي للمستجدات في بحوث التوحد

أبوظبي (وام)

أكد المؤتمر الدولي للمستجدات في بحوث التوحد ضرورة متابعة وتنفيذ توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم في إمارة أبوظبي 2020 - 2024، والتي تغطي جميع المراحل الزمنية من حياة الفرد من أصحاب الهمم، وتشمل أهم المجالات، مثل: الصحة والتأهيل، والتعليم، والتوظيف، والرعاية والحماية الاجتماعية، والمشاركة في الحياة العامة الاجتماعية والرياضية والثقافية والترفيه والسياحية، بهدف جعل الإمارة مدينة دامجة ومهيأة وممكنة لأصحاب الهمم.

وكان المؤتمر في دورته الحادية عشرة قد عقد برعاية سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وبالتعاون بين كل من المؤسسة، ومركز لوتس هوليستك أبوظبي، والمركز الروسي للتوحد خلال الفترة من 27 إلى 30 أبريل الماضي بفندق الشاطئ روتانا بالعاصمة أبوظبي. وأعرب عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عن سعادته بنجاح أعمال المؤتمر، وتوجه بالشكر إلى شركاء النجاح مجموعة لوتس هوليستك أبوظبي والجمعية الروسية لتحديات التوحد وحلوله بموسكو والمؤسسات والجهات الراعية ولجان المؤتمر، مشيراً إلى أن المؤتمر أسفر عن مخرجات وتوصيات سيتم العمل عليها خلال السنوات المقبلة، من خلال الأطراف المشاركة بوضع خطة عمل لتنفيذها.

وقال: إن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تسعى إلى استمرارية تنظيم المؤتمر بشكل دوري ومستدام، وتأمل أن تتواصل هذه النجاحات لصالح أصحاب الهمم لا سيما من فئة التوحد، موضحاً أنه سيتم جمع مواد المؤتمر، ونشر مجموعة الأبحاث والاتجاهات الرئيسية ونظريات التدخلات الخاصة في حالات التوحد سواء في الطب النفسي أو التربوي في مطبوعات ووسائل تثقيفية متنوعة، إضافة إلى وضع الأسس لتشكيل فرق بحثية دولية تضم علماء من الإمارات وروسيا وسائر الدول على أن يتم تنظيم زيارات متبادلة للمختصين من مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وروسيا خلال العام المقبل.



