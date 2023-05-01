«الوقاية والسلامة» توعي بسلامة الطلبة في الحرم المدرسي

الشارقة (وام)

أكدت هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة حرصها على نشر الوعي الوقائي بين فئات المجتمع كافة، وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية، تماشياً مع أهدافها الاستراتيجية، وتحقيقاً لرؤيتها نحو الوصول لمجتمع آمن خالٍ من الأخطار. وقال الشيخ سيف بن محمد القاسمي مدير «الهيئة»، إن «الهيئة» تسعى إلى التحسين المستمر في البيئة التعليمية، الأمر الذي يضمن سلامة أبنائنا الطلبة الذين يقضون ما يقارب ثلث يومهم في الحرم المدرسي، الأمر الذي يستدعي تأمين هذه البيئة وجميع مرافقها والعمل على توعية الطلاب والهيئتين الإدارية والتدريسية والعاملين بها للتصرف بفاعلية وفق خطط مدروسة مسبقاً في حالات الطوارئ المختلفة، ويمكن للمؤسسات التعليمية الاستعانة بالدليل الإرشادي «السلامة في المرافق التعليمية OSHJ-GL-22» الذي أطلقته «الهيئة» ضمن وثائق نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية. من جانبه، تطرق المهندس ماجد الخميري رئيس قسم معاهد التدريب والأفراد إلى العديد من الالتزامات والأدوار والمسؤوليات على المرافق التعليمية الامتثال لها لضمان سلامة الطلاب، ومنها إجراء تقييم للمخاطر وتحديد الأخطار وتنفيذ التدريبات التي من شأنها إدارة المخاطر التي يتعرض لها الطلاب.