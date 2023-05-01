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«جمارك أبوظبي» تحتفي بالعمال

«جمارك أبوظبي» تحتفي بالعمال
2 مايو 2023 01:02

أبوظبي (وام)
احتفت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بالتعاون مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» بيوم العمال العالمي، الذي يصادف الأول من مايو، بتوزيع هدايا رمزية على العمال العاملين في مشاريع مدينة مصدر، وذلك تقديراً لدورهم في المجتمع وجهدهم الفاعل في العمل والبناء والإنجاز والتأكيد على إسهاماتهم وعطائهم المتواصل لخدمة المجتمع.  يأتي الاحتفاء بالعمال ترسيخاً لمبدأ التكافل الاجتماعي وقيم التطوع والعمل الجماعي بين مختلف فئات المجتمع عبر مشاركة موظفي جمارك أبوظبي في المناسبات المحلية والدولية، وإيماناً من الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بمسؤوليتها المجتمعية تجاه العمال، كونهم شريكاً مساهماً في عملية التنمية المستدامة وأحد أهم مكونات التنمية والتقدم الذي تحققه الإمارات. 
وتسعى «جمارك أبوظبي» خلال مشاركتها في مثل هذا اليوم إلى تعزيز قيم المجتمع الإماراتي لدى موظفيها، والتي تقوم على التكافل والتعاضد واحترام إنسانية الإنسان.

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