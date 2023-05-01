«إسلامية دبي» تحتفي بيوم العمال العالمي

دبي (الاتحاد)

احتفت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أمس، بمناسبة اليوم العالمي للعمال بجميع العمال على مستوى الدائرة في واحة المستقبل بمبنى الدائرة الرئيس الكائن بالممزر بدبي.

حضر الاحتفال الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وبطي عبدالله الجميري المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي، ومحمد علي بن زايد الفلاسي المدير التنفيذي لقطاع شؤون المساجد، ومحمد مصبح علي ضاحي المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري (بالإنابة) ومديري وموظفي الوحدات التنظيمية وجميع العمال الذين يعملون في كافة المواقع على مستوى الدائرة.