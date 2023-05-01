1500 وظيفة للمواطنين في معرض «إثراء»

دبي (الاتحاد)

افتتح أمس معهد الإمارات المالي، المعهد الرائد إقليمياً في التعليم بالقطاع المالي بالمشاركة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» الشريك الاستراتيجي للمعهد والداعم في عملية توطين القطاع المالي معرض «إثراء الأول للتوظيف» المخصص لتوظيف الشباب المواطنين الباحثين عن عمل في القطاع المالي، وذلك في مقر المعهد في مدينة دبي الأكاديمية. وحضر المعرض سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي، قطاع الشؤون الاستراتيجية والبنية التحتية المالية والتحول الرقمي، وعدد من رؤساء وممثلي المصارف وشركات التأمين، وخلال اليوم الأول شهد المعرض توافد أكثر من 150 باحثا وباحثة عن العمل، حيث تم البدء في خطوات إدراج المتقدمين الذين استوفوا الشروط في عدد من البنوك وشركات التأمين، وبدء رحلتهم الوظيفية.

ويضم معرض إثراء الأول أكثر من 50 جهة من أبرز البنوك وشركات التأمين والصرافة والتمويل في المنطقة، ضمن مبادرة وطنية من معهد الإمارات المالي لتوفير 1500 وظيفة، 700 منها في القطاع المصرفي، و300 في قطاع التأمين، و500 في قطاع الصرافة، وحوالي 50 في شركات التمويل، وذلك من خلال التعريف بالمصارف والشركات الرائدة في القطاع المالي في المنطقة بأفضل المرشحين من مواطني الإمارات.

ويُقام في الأسبوع الثاني من المعرض بمقر المعهد بدبي أيضاً والمخصص لحاملي شهادة البكالوريوس، بالإضافة إلى حملة الثانوية العامة من دون اشتراطات للمعدل، وتتركز الفرص الوظيفية المعروضة فيه بقطاع الصرافة وشركات التمويل.

ويُقام المعرض في مقر المعهد بأبوظبي يومي 17 و18 من شهر مايو والمخصص لحاملي درجة البكالوريوس بمعدل تراكمي 3.0 وما فوق، وخريجي تخصص تكنولوجيا المعلومات في برنامج القيادة التقنية المستقبلية، الحاصلين على معدل 3.0 وما فوق، حيث تعرض وظائف في مجالات البنوك والتأمين والصرافة وشركات التمويل.