%100 نسبة الرضا بـ «سعادة المتعاملين» في «أشغال الشارقة»

الشارقة (وام)

أنجز مركز سعادة المتعاملين في دائرة الأشغال العامة بالشارقة ما يقارب 508 معاملات خلال الربع الأول تم تقديمها إلى ما يزيد على 700 مراجع عبر وسائل الاتصال الافتراضية أو في مركز إسعاد المتعاملين في المبنى الرئيسي للدائرة.

وأشار المركز إلى أن معدل المعاملات المنجزة خلال العام الماضي انخفض بمعدل مدة زمنية لا تتجاوز 5 دقائق للمعاملة الواحدة وبلغت نسبة رضا المتعاملين العام عن مركز سعادة المتعاملين 100 في المائة ما يؤكد مدى نجاح وتميز خدمات الدائرة فيما تم الرد على 921 مكالمة واردة إلى مركز إسعاد المتعاملين، ليحقق بذلك أحد أهدافه بتحقيق صفر مكالمات لم يتم الرد عليها، إضافة إلى ورود 346 استفساراً وسؤالاً عبر خاصية التفاعل المباشر الموجودة على الموقع الإلكتروني وتم الرد عليها جميعاً.

في حين قامت 27 شركة جديدة بالتسجيل في الدائرة، و56 شركة قامت بتجديد تسجيلها مع صرف 114 دفعة مالية للشركات التي تنجز مشاريع الدائرة.