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الموارد البشرية بعجمان توعي بمزايا «نافس»

الموارد البشرية بعجمان توعي بمزايا «نافس»
2 مايو 2023 01:01

عجمان (وام)
نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، أمس، ورشة تعريفية للمنشآت الخاصة في إمارة عجمان عبر برنامج الاتصال المرئي بهدف تفعيل الشراكة الداعمة مع القطاع الخاص، وتسليط الضوء على المزايا التحفيزية التي يوفرها برنامج «نافس»، وقرار مجلس الوزراء في شأن رفع نسبة التوطين، والمساهمة في رفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة وتمكينها من شغل الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة خلال السنوات الخمس القادمة.
يأتي تنظيم الورشة في إطار تعزيز الوعي لدى أصحاب المنشآت الخاصة وممثليهم بالأحكام والاشتراطات والمزايا التي يوفرها برنامج «نافس» وكيفية الاستفادة منها، وتوعية المنشآت بحيثيات قرار التوطين والقرارات الوزارية والإجراءات القانونية وحزمة الامتيازات التحفيزية التي يوفرها «نافس» بما يسهم في تمكينهم من تحقيق مستهدفات التوطين.

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