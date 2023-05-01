إنتاج 560 ألف نبات العام الماضي بالظفرة

هالة الخياط (أبوظبي)

كشفت هيئة البيئة – أبوظبي أن مشتل إكثار النباتات المحلية الذي يقع في منطقة الظفرة تمكن من إنتاج 560 ألف نبات خلال العام الماضي، وجمع 77 نوعاً من البذور.

وأكدت الهيئة أن حماية الأنواع النباتية البرية المحلية يعتبر جزءاً من مسؤولياتها، مشيرة إلى أن النباتات المحلية في أبوظبي تشكل ما نسبته 58% من النباتات البرية في الدولة، وتتولى الهيئة توفير الحماية لهذه النباتات ضمن بيئاتها الطبيعية وحمايتها عبر «شبكة زايد للمحميات الطبيعية»، حيث تتواجد العديد من أنواع النباتات المهددة بالانقراض في العديد من المحميات البرية مثل متنزه جبل حفيت الوطني ومحمية الحبارى وغيرها من المحميات.

وشهد العام الماضي، وفقاً لتقرير هيئة البيئة أبوظبي السنوي لعام 2022 والصادر مؤخراً، إنتاج 40 نبتة من نبات الحرمل التي تم اكتشافها في مدينة العين، وتم نشر وإنتاج النوع الجديد من الحرمل في مشتل إكثار النباتات المحلية، نظراً لأن عدد هذه الشجرة محدود جداً في البرية، وسيتم استخدام عينات التكاثر لتعزيز تكاثر هذا النوع من الحرمل، وضمان توفير البذور لحفظها واستخدامها في المستقبل.

ويشار إلى أن الهيئة قد قامت مؤخراً بإجراء دراسة لتقييم الغطاء النباتي لعدد (35) موقعاً في مناطق أبوظبي والعين والظفرة، حيث أظهرت نتائج الدراسة وجود انخفاض في الغطاء النباتي في المناطق المفتوحة للرعي مقارنة بالمناطق المحمية التي لا يوجد بها رعي.

ووفقاً لدراسات هيئة البيئة – أبوظبي، يوجد في الإمارة 436 نوعاً من النباتات المحلية منها 432 نباتاً برياً، و4 نباتات بحرية، وقد قامت الهيئة بتصنيف النباتات المحلية حسب درجة التهديد لها وذلك حسب معايير الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والتي خلصت إلى وجود 18 نوعاً نباتياً برياً تتعرض للتهديد بدرجات متفاوتة، مما أدى إلى تناقصها الأمر الذي دفع الهيئة إلى البدء بإعداد خطط لصون تلك الأنواع وضمان استدامتها ومنها القفص والخنصور والنخيل القزم والغاف والسمر والسلم والأوركيد النادر وبعض أنواع السرخسيات.

نثر البذور

ولاستعادة الموائل، نفذت هيئة البيئة – أبوظبي مبادرات عدة منها: نثر 2 مليون بذرة لـ 17 نوعاً من النباتات المحلية، في 3 محميات طبيعية منها محمية الحبارى، محمية المها العربي، ومتنزه جبل حفيت مستخدمة الطائرات المسيرة لنثر البذور، حيث تم نثر 500 كرة من بذور الغاف، مغطاه بالطين ومواد عضوية أخرى تم نثرها.

ومن المتوقع أن تصل طاقة مشتل إكثار النباتات المحلية إلى مليون شتلة سنوياً، ويخدم المشتل الإمارة بأكملها ويفيد في الجانب البحثي لإجراء تجارب الانبات لمختلف الأنواع النباتية البرية وإنتاج الشتلات لتجربتها ضمن الزراعات التجميلية في مختلف مناطق الإمارة إضافة لمشاريع الهيئة المختلفة.

وعن أهمية أن النباتات المحلية، أوضحت الهيئة أن النباتات المحلية متأقلمة وتتمتع بأثر كبير على البيئة الحيوية للمناطق المتواجدة فيها سواء فيما يخدم الإنسان من حيث الغذاء أو العلاج أو البيئة، حيث إنها تمنع زحف الرمال وتعمل على تثبيت الكثبان الرملية، إضافة إلى أنها تغني التنوع البيولوجي للمنطقة.

ومن التحديات التي تواجهها الهيئة تتمثل في التدمير الذي تتعرض له الموائل الطبيعية ما يؤدي إلى تناقص النباتات البرية هي عمليات التطوير العمراني، والتعدي الذي تتعرض له النباتات من خلال رحلات البر والرعي الجائر وغيرها من الممارسات غير الصديقة للبيئة مثل القطع الجائر للشجر والاحتطاب والاتجار غير القانوني بحطب تلك الأشجار.