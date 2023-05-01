«زراعة أبوظبي» تدعو للعناية بالمصائد الضوئية والفورمونية

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أهمية استخدام المصائد الضوئية والفورمونية في المزارع، مؤكدة أنها تلعب دوراً مهماً في جمع الحشرات الكاملة والقضاء عليها ومنعها من التكاثر ونشر الإصابة، والتي تشمل «سوسة النخيل الحمراء، حفارات عذوق النخيل، حفار ساق النخيل ذي القرون الطويلة»

وشددت الهيئة على ضرورة صيانة المصائد الضوئية لسوسة النخيل الحمراء، كما يجب الاهتمام بصيانة المصائد الضوئية دورياً، ويجب تبديل لمبات المصائد الضوئية المكسورة والتالفة في المزارع بلمبات جديدة طبقا للمواصفات، وصيانة وتوصيل السلك الكهربائي للمصيدة الضوئية، والمحافظة عليها من التلف والضياع في المزرعة، وزيادة كفائتها لتجنب الاصابة بسوسة النخيل الحمراء.

ودعت الهيئة إلى تجنب الأخطاء عند إستخدام المصائد الفرمونية، لسوسة النخيل في المزرعة، ومن بينها: «عدم وضع ماء في المصيدة، وضع المصيدة في وسط المزرعة بعيداً عن النخيل، إبقاء أكياس الفرمون القديمة على أرض المزرعة، أو عدم وضع ماء في المصيدة، أو عدم وضع تمر (طعم) في المصيدة». وحددت الهيئة بعض الإجراءات الواجب اتباعها للحصول على أقصى استفادة من المصائد، وهى وضع نحو 250-300 جم من التمر (الطعم) بالمصيدة، املأ المصيدة بالماء حتي 5 سنتميترات تحت فتحات المصيدة، وإخراج الفورمون من الغلاف الخارجي، تعليق الفرمون بسلك رفيع بغطاء المصيدة من الداخل، وتوضع المصيدة بعيداً عن النخلة بمسافة أقلها 5 أمتار ودفنها بحيث تكون فتحاتها أعلى من مستوى الأرض بـ4 سنتمترات.

وتكثف هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية من جهودها للسيطرة على آفات النخيل طوال العام وخاصة في الفترات التي تنتشر فيها بالغات حشرتي حفار عذوق النخيل وحفار ساق النخيل ذي القرون الطويلة، وتعمل المراكز الإرشادية من خلال المرشدين الزراعيين وفرق المصائد لتوعية أصحاب وعمال المزارع وإرشادهم إلى الطرق الصحيحة للسيطرة على هذه الآفات الخطيرة التي تهدد شجرة النخيل من خلال متابعة صيانة المصائد الضوئية الجافة في مزارع إمارة ابوظبي.

تدريب العمال وتوعيتهم

يقوم مهندسو الإرشاد الزراعي التابعون للهيئة بتدريب العمال وتوعيتهم بطرق الاستخدام السليم للمصائد الضوئية الجافة، وطريقة تشغيلها وصيانتها وكيفية العناية بها، حيث يتضمن برنامج تدريب العمال عدداً من الدورات والورش التدريبية والزيارات الحقلية للتوعية بطرق العناية بالمصائد وصيانتها باعتبارها من إحدى الوسائل المهمة في السيطرة على آفات النخيل.

وتدعو الهيئة أصحاب المزارع إلى العناية بالمصائد الضوئية الجافة خلال العام وخصوصاً في هذه الفترة نظراً لنشاط الحشرة البالغة لحفارات النخيل، حيث إن المصائد الضوئية تستخدم لاصطياد حشرتي حفار عذوق النخيل وحفار ساق النخيل ذي القرون الطويلة مما يقلل من فرص إصابتها للنخيل، حيث ينبغي وضع المصيدة في منتصف المزرعة وتوصيلها بمصدر الكهرباء مع ضبط منظم التوقيت بحيث يعمل من بعد غروب الشمس الى قبل شروقها، مع مراعاة التحقق من أن المصباح (160 واط) مضاء طوال هذه الفترة ودرج المصيدة الضوئية الجافة محكم الإغلاق.