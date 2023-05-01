بلدية الشارقة تنظم 25 ألف زيارة تفتيشية لرصد السلوكيات السلبية

الشارقة (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة الشارقة خلال الربع الأول من العام الجاري 25.294 زيارة تفتيشية على كافة مناطق المدينة، لرصد السلوكيات السلبية والمشوهة للمظهر العام أو تلك التي تسبب إزعاجاً للسكان، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيالها، بهدف تعزيز المظهر الجمالي والحضاري للإمارة، وتوفير بيئة مثالية للقاطنين والزوّار، حيث تعمل فرق التفتيش البلدي والدوريات التابعة للبلدية على التعامل مع البلاغات على وجه السرعة وتواصل العمل على مدار الساعة من أجل راحة وسلامة المجتمع.

وأكد خليفة بوغانم السويدي مدير إدارة الرقابة والتفتيش بالوكالة في بلدية مدينة الشارقة، أن المظهر الجمالي من أبرز اهتمامات البلدية وتحرص دائماً على المحافظة عليه وتعزيزه بصورة ترسخ مكانة الإمارة العالمية كمدينة جاذبة للعيش وقضاء أمتع الأوقات، ووجهة سياحية متفردة يقصدها الزوّار والسياح من مختلف دول العالم، وتعتبر الزيارات التفتيشية المستمرة على مدار الساعة من الأولويات لدى البلدية وضمن جهودها المستمرة لرصد كل المشوهات وتوعية الجمهور في ذات الوقت بعدم ممارسة أي ممارسات سلبية، باعتبار المجتمع شريكاً رئيسياً في المحافظة على المظهر الجمالي للإمارة الباسمة.