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384 متطوعاً يشاركون في «ساند»

384 متطوعاً يشاركون في «ساند»
2 مايو 2023 01:00

أبوظبي (الاتحاد)
نظم برنامج «ساند» التابع لمؤسسة الإمارات، وهو البرنامج الوطني التطوعي للاستجابة في حالات الطوارئ في دولة الإمارات، مؤخراً بالتعاون مع عدد من المجالس والمؤسسات المحلية، مجموعة من الجلسات التدريبية في مختلف أنحاء الدولة، وذلك في إطار مبادرة «الحماية والسلامة المدنية».
واستهدفت المبادرة تزويد مواطني ومقيمي دولة الإمارات بالمهارات الضرورية والتدريب اللازم للحفاظ على السلامة العامة والاستجابة في الأزمات والكوارث، وذلك انسجاماً مع أهداف برنامج ساند في بناء فرق متخصصة من المتطوعين من ذوي الجاهزية العالية وتمكينهم من المحافظة على السلامة المدنية لمناطقهم السكنية. وتلقى المتطوعون ما مجموعه 2303 ساعة تدريبية على مدار أسبوعين متواصلين في 6 مواقع مختلفة حول الإمارات، بينما وصلت نسبة الرضا عن الجلسات التدريبية بين المتطوعين إلى ما يزيد عن 94%.
وتعليقاً على الأهمية التي يكتسبها البرنامج، قال خالد الطنيجي، مدير برنامج ساند للاستجابة في حالات الطوارئ: «لقد عمل برنامج ساند منذ أكثر من 12 عاماً على تصميم وإطلاق المبادرات والبرامج التي اجتذبت آلاف المتطوعين من جميع أنحاء الدولة، وعززت الشعور بالمسؤولية المشتركة تجاه المجتمع. وجاءت مبادرة «الحماية والسلامة المدنية» لتأكد من جديد الجهود الدؤوبة للبرنامج في إعداد متطوعين قادرين على مساعدة السلطات المحلية والوطنية في حالات الأزمات والكوارث».
وأضاف الطنيجي: «عادت هذه المبادرة بعد الإطلاق الناجح لنسختها التجريبية في العام 2022 الماضي. وتعاوننا هذا العام مع عدد من المجالس والمؤسسات المحلية لعقد 4 دورات تدريبية في الإمارات الشمالية، ودورتين أُخريين في إمارتي أبوظبي ودبي. وشهدت الجلسات التدريبية مشاركة متميزة من 384 متطوعاً ينتمون إلى 31 جنسية مختلفة وتقدر نسبة مواطني الدولة بـ 50% منهم، الأمر الذي يساهم في بناء فرق ذات جاهزية عالية في مجال الحماية والسلامة المدنية على امتداد الدولة».
وجاء تنظيم الجلسات التدريبية بالتعاون مع جامعة العين في إمارة أبوظبي، ومجلس الخوانيج في إمارة دبي، ومجلسي ضاحية مغيدر وضاحية الصبيحية بالشارقة، ومركز رأس الخيمة البدع بإمارة رأس الخيمة، ومجلس قراط في الفجيرة.
وتناول البرنامج التدريبي العديد من الموضوعات الرئيسة التي تشمل أخلاقيات التطوع، وأنواع الكوارث وأفضل سبل الاستجابة لكل منها، والإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع المصابين، وإدارة الحشود والتجمعات البشرية، وغيرها من الموضوعات.

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