تلقته «تنمية المجتمع».. 3937 طلباً لعضوية «الأسر المنتجة»

آمنة الكتبي (دبي)

تلقت وزارة تنمية المجتمع 43 طلب تدريب وتأهيل الأسر المنتجة، حيث تهدف الوزارة لتأهيل وتمكين أصحاب المشاريع المنزلية وتطوير وزيادة إنتاجهم للمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وركزت إدارة برامج الأسر المنتجة بالوزارة على دعم أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، إيماناً منها بأهمية تطوير هذا القطاع ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، حيث بلغ عدد طلبات إصدار بطاقة عضوية الأسر المنتجة منذ بداية تفعيل الخدمة 3238 وتلقت 3937 طلباً جديداً قيد الإجراء. وتعمل الوزارة وفق استراتيجية واضحة هدفها توفير التدريب للأسر المنتجة وفقاً لاحتياجاتها، متضمنة شقين رئيسيين النظري والدورات المهنية، علاوة على تقديم الدعم اللازم في عمليات الترخيص وتوفير منافذ لبيع وتسويق المنتجات، وبدوره أسهم ذلك في زيادة الإقبال وارتفاع عدد الأسر المنتجة، لا سيما في دبي التي وصل عدد المشاريع المنزلية فيها حتى نهاية العام الماضي لنحو 716 مشروعاً أسرياً، وفي الشارقة 674 أسرة منتجة، تليها الفجيرة بـ514 أسرة، ويصل عدد الأسر المنتجة التي تشرف عليها وزارة تنمية المجتمع 3010 أسر منتجة على مستوى الدولة، وقد نفذت الوزارة دورتين في 2022 استفاد منها 114 أسرة منتجة، و30 دورة في العام 2021 شارك فيها 30 أسرة. وبينت وزارة تنمية المجتمع أن إجمالي دخل الأسر الإماراتية المنتجة المنضوية تحت مظلتها، وعددها 3010 أسر منتجة على مستوى الدولة، قد تجاوز منذ تدشين مشروع «الصنعة» في العام 2008 وحتى 2022، حاجز الـ 71 مليون درهم. ويعد الصنعة مشروعاً تنموياً يدعم الأسر الإماراتية المنتجة، ويولي أصحاب الهمم وكبار المواطنين ومستفيدي الضمان الاجتماعي أولوية، لتمكينهم من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حيث توفر الوزارة التدريب وصقل المهارات والبرامج الفنية والتسويقية المبتكرة لإقامة المشاريع المتناهية الصغر، لنشر وترسيخ ثقافة العمل الحر والاعتماد على النفس.

حزمة من الأهداف

تسعى وزارة تنمية المجتمع من خلال دعمها لـ«الصنعة»، إلى تحقيق حزمة من الأهداف، تتضمن نشر وتعميق ثقافة العمل الحر، والاعتماد على النفس بين أفراد المجتمع، وتنمية القدرات المعرفية بأحدث البرامج التدريبية التي توائم مجريات سوق العمل، إلى جانب التمكين الاقتصادي من خلال الدمج في البرامج والمشاريع التنموية المستدامة، وتحقيق الاستقرار المادي لأصحاب المشاريع متناهية الصغر، ما يسهم بدوره في تحقيق الاستقرار الاجتماعي.

وتوفر الوزارة 3 خدمات رئيسية للأسر المنتجة تتضمن تسويق منتجات الأسر المنتجة المواطنة في المعارض التسويقية، وتسويق المنتجات في المنافذ التسويقية على مستوى الدولة، وتدريب الأسر المنتجة وصقل مهاراتهم.