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دعوة مهنيي الرعاية الاجتماعية للحصول على رخصة مزاولة المهنة

دعوة مهنيي الرعاية الاجتماعية للحصول على رخصة مزاولة المهنة
2 مايو 2023 01:00

أبوظبي (الاتحاد)
دعت دائرة تنمية المجتمع في إمارة أبوظبي جميع العاملين في تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية في القطاع الاجتماعي، إلى ضرورة الحصول على رخصة مزاولة مهنة الرعاية الاجتماعية، وذلك انطلاقاً من دورها جهة منظمة للقطاع الاجتماعي.
ومن جانبه، قال سعيد مبارك بن عمرو مدير إدارة الرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع: «عملت الدائرة منذ بدء ترخيص مهني الرعاية الاجتماعية واعتمادها لمعايير الترخيص، على تنظيم العديد من ورش العمل التوعوية للمعنيين في تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية، لتسليط الضوء على الدور الذي تقوم به الدائرة تجاه تنظيم وترخيص مهنيي الرعاية الاجتماعية».
وأضاف سعيد بن عمرو، أن الدائرة قامت بتطوير دبلومات مهنية بالتعاون مع جامعة الإمارات لتأهيل ورفع كفاءة المهنيين الحاليين في القطاع الاجتماعي كجزء من خطة الدعم، بالإضافة إلى ذلك قامت الدائرة بتطوير اختبارات الكفاءة وتقديمها في مراكز اختبارات متعددة سواء محلياً أو عالمياً. فضلاً عن أتمتة الإجراءات ليتم تقديمها عبر منصة «تم» المنصة الإلكترونية الرسمية لخدمات حكومة أبوظبي.
وبيّن ابن عمرو، أنه سيتم في الفترة المقبلة البدء بتطبيق المخالفات والغرامات الإدارية، ما سيعمل على تنظيم خدمات الرعاية الاجتماعية المقدمة، وضمان توفيرها بأعلى مستويات الجودة. مؤكداً أن مواصلة الارتقاء في مجال الرعاية الاجتماعية يستند على الأخلاقيات المهنية والكفاءة العالية وأسس ممارسة المهنة.
وتشمل مهن الرعاية الاجتماعية التي يتم ترخيصها من قبل الدائرة خمس فئات رئيسة هي: الأخصائي الاجتماعي، والمعالج النفسي، ومحلل السلوك التطبيقي والأخصائي النفسي والمرشد بتخصصاتهم المختلفة والمحددة في المعايير المعتمدة.

 

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