النقل المتكامل يفوز بجائزتي «التميز في الأعمال»

أبوظبي (الاتحاد)

فاز مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، بجائزتين عالميتين ضمن جوائز التميز في الأعمال العالمية.

وتُوج المركز بالجائزتين عن فئتي «حملة مواقع التواصل الاجتماعي المتميزة» من قبل إدارة الشؤون الإعلامية، و«فريق المالية المتميز» – فريق إدارة المالية في مركز النقل المتكامل.

وقالت دلال ابراهيم الرئيسي، مديرة إدارة الشؤون الإعلامية في مركز النقل المتكامل: «إن الفوز بهذه الجائزة يأتي انطلاقاً من الجهود المتواصلة لمركز النقل المتكامل وبدعم من الإدارة العليا لتعزيز ثقافة التميز وجعلها جزءاً لا يتجزأ من الممارسات اليومية في مختلف القطاعات والإدارات بالمركز. لقد نفذنا هذه الحملة وفقاً لاستراتيجية رقمية مدروسة وأهداف محددة ورسائل توعوية واضحة وبعدة لغات للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع في إمارة أبوظبي، حيث كانت حملة مكثفة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي والقنوات والوسائط الرقمية التي يتواجد عليها الجمهور المستهدف، بالإضافة إلى التسويق عبر المؤثرين للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتعاملين، الأمر الذي جعل الحملة أكثر فاعلية وتأثيراً ومكننا من تحقيق النسبة الأعلى من الأهداف الموضوعة».