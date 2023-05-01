قائد «شرطة رأس الخيمة» يشيد بمجلس شباب الشرطة والفريق النسائي

رأس الخيمة (الاتحاد)

أكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، أهمية الدور الذي يقوم به مجلس شباب شرطة رأس الخيمة وفريق الشرطة النسائية في خدمة الأجندة الوطنية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية، بما يعزز مسيرة الأمن والأمان في دولتنا الحبيبة، ويحافظ على سلامة وممتلكات مواطنيها والمقيمين على أرضها وزائريها.

وأشاد خلال لقائه بأعضاء مجلس شباب شرطة رأس الخيمة الجدد وفريق الشرطة النسائية الجديد بالدور الفاعل والمبادرات والأنشطة الهادفة التي نظمها الأعضاء السابقون في كل من المجلس والفريق، مما ساهم في مد قنوات التعاون مع مختلف الجهات والأفراد والمؤسسات وعكس الصورة الحقيقية لجهاز الشرطة الذي يضع على عاتقه مسؤوليات حفظ الأمن والسهر على راحة وسلامة أفراد المجتمع بمختلف فئاته.

ورحب بالأعضاء الجدد في مجلس شباب شرطة رأس الخيمة وفريق الشرطة النسائية الذين سيكون لهم دور تكميلي في خدمة المجتمع، وتعزيز أواصر التواصل مع الجمهور، والإسهام في تقديم خدمات راقية وباحترافية كاملة، تعزز مكانة القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، مؤكداً ضرورة تضمين أجندة العمل المستقبلية التركيز على دعم المبادرات التي تطلقها الدولة والحكومة والقيادة الرشيدة، وخاصة التي تتواكب مع عام الاستدامة، حرصاً على مشاركة رأس الخيمة في إنجاح مثل هذه المبادرات الوطنية الهادفة لخدمة الوطن والمواطن والمقيم.

وأفاد اللواء النعيمي بأن شرطة رأس الخيمة تحرص على استقطاب العناصر الفاعلة والمتميزة في مجالسها الشبابية وفرق الشرطة النسائية وتوفير جميع أشكال الدعم لها لمساعدتها على ترك بصمة واضحة في العمل الشرطي والأمني وخدمة المجتمع.