الثلاثاء 2 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

قائد «شرطة رأس الخيمة» يشيد بمجلس شباب الشرطة والفريق النسائي

علي بن علوان
2 مايو 2023 01:00

رأس الخيمة (الاتحاد)
أكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، أهمية الدور الذي يقوم به مجلس شباب شرطة رأس الخيمة وفريق الشرطة النسائية في خدمة الأجندة الوطنية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية، بما يعزز مسيرة الأمن والأمان في دولتنا الحبيبة، ويحافظ على سلامة وممتلكات مواطنيها والمقيمين على أرضها وزائريها.
وأشاد خلال لقائه بأعضاء مجلس شباب شرطة رأس الخيمة الجدد وفريق الشرطة النسائية الجديد بالدور الفاعل والمبادرات والأنشطة الهادفة التي نظمها الأعضاء السابقون في كل من المجلس والفريق، مما ساهم في مد قنوات التعاون مع مختلف الجهات والأفراد والمؤسسات وعكس الصورة الحقيقية لجهاز الشرطة الذي يضع على عاتقه مسؤوليات حفظ الأمن والسهر على راحة وسلامة أفراد المجتمع بمختلف فئاته.
ورحب بالأعضاء الجدد في مجلس شباب شرطة رأس الخيمة وفريق الشرطة النسائية الذين سيكون لهم دور تكميلي في خدمة المجتمع، وتعزيز أواصر التواصل مع الجمهور، والإسهام في تقديم خدمات راقية وباحترافية كاملة، تعزز مكانة القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، مؤكداً ضرورة تضمين أجندة العمل المستقبلية التركيز على دعم المبادرات التي تطلقها الدولة والحكومة والقيادة الرشيدة، وخاصة التي تتواكب مع عام الاستدامة، حرصاً على مشاركة رأس الخيمة في إنجاح مثل هذه المبادرات الوطنية الهادفة لخدمة الوطن والمواطن والمقيم.
وأفاد اللواء النعيمي بأن شرطة رأس الخيمة تحرص على استقطاب العناصر الفاعلة والمتميزة في مجالسها الشبابية وفرق الشرطة النسائية وتوفير جميع أشكال الدعم لها لمساعدتها على ترك بصمة واضحة في العمل الشرطي والأمني وخدمة المجتمع.

أخبار ذات صلة
«اقتصادية رأس الخيمة» تعالج 235 شكوى من المستهلكين
حاكم رأس الخيمة يستقبل  رئيس وزراء غرينادا
رأس الخيمة
شرطة رأس الخيمة
الشرطة النسائية
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
سيف بن زايد خلال لقاء رئيس وزراء جزيرة كوراساو (وام)
الإمارات
سيف بن زايد ورئيس وزراء جزيرة كوراساو يبحثان التعاون
اليوم 01:03
الإمارات تحتفي بمساهمات العمال في يومهم العالمي
الإمارات
الإمارات تحتفي بمساهمات العمال في يومهم العالمي
اليوم 01:03
«تريندز» يرصد ملامح الطريق للقمة المناخية العالمية
الإمارات
«تريندز» يرصد ملامح الطريق للقمة المناخية العالمية
اليوم 01:03
حماية البيئة في الإمارات.. حزم تشريعات ترسخ استدامة الموارد الطبيعية
الإمارات
حماية البيئة في الإمارات.. حزم تشريعات ترسخ استدامة الموارد الطبيعية
اليوم 01:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©