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«الجندي»: الإمارات منارة الحضارة ومنبع الخير

«الجندي»: الإمارات منارة الحضارة ومنبع الخير
2 مايو 2023 01:00

أبوظبي (وام)
أصدرت مجلة «الجندي» التابعة لوزارة الدفاع عددها رقم 592 لشهر مايو 2023، وتناولت المجلة في عددها الجديد باللغتين العربية والإنجليزية، بالبحث والتحليل عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية وأهم الفعاليات والأخبار المتعلقة بوزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية.
وجاءت «كلمة الجندي» تحت عنوان «الإمارات.. منارة الحضارة ومنبع الخير»، قالت فيها: «إن مسيرة العمل الحكومي تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شهدت على مدار الفترة الممتدة من 2006 إلى 2023 العديد من الإنجازات والنجاحات التي رسّخت مكانة الدولة كواحدة من أسرع دول المنطقة والعالم نمواً وتطوراً، لتشهد مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية ازدهاراً كبيراً جعل من الإمارات نموذجاً تنموياً رائداً للتميز والكفاءة».
وأكدت أن تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مسؤولية مجلس الوزراء والحكومة الاتحادية، شكَّل علامة فارقة في مسيرة التطور والإنجاز التي تشهدها الدولة، والتي رسَّخت مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في مختلف المجالات.
ويرصد العدد الجديد أبرز الأحداث السياسية والعسكرية والأمنية، وأخبار جديد السلاح والتطورات العلمية والتكنولوجية التي وصلت إليها التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في المجال العسكري.
وجاء الملف الرئيسي لعدد شهر مايو 2023 تحت عنوان «القمة الدولية الأولى للذكاء الاصطناعي العسكري المسؤول.. السياق، الأهداف، المحتوى والمخرجات».
وفي باب «دراسات وتحليلات»، أعدت مجلة «الجندي» دراسة، بعنوان: «الحرب في القرن الـ21 على المستوى الاستراتيجي»، ودراسة أخرى بعنوان: «القانون الدولي الإنساني: للحرب قواعدها».

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