ضاحي خلفان يتسلم رسالة دكتوراه لضابط بشرطة دبي

دبي (الاتحاد)

تسلم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رسالة دكتوراه لضابط بشرطة دبي، حول «حماية حق المنافسة المشروعة بين شركات النقل الجوي» دراسة مقارنة، جاء ذلك خلال استقبال معاليه بمكتبه، اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، الذي سلمه نسخة من الرسالة، حيث أشاد معاليه بالباحث وموضوع دراسته، وتوجه إليه بالشكر على إنجازه، مؤكداً الاهتمام الكبير التي توليه شرطة دبي لضباطها وتوجيههم نحو التخصصات التي تعود على مؤسساتهم ووطنهم بالفائدة. وتناولت الدراسة حماية أهمية المنافسة العادلة بين شركات الطيران، ودورها الإيجابي في تنمية وتطوير قطاع النقل الجوي.