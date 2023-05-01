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أحمد المهيري يلتقي الجمهور بـ«إسعاد المتعاملين»

أحمد المهيري يلتقي الجمهور بـ«إسعاد المتعاملين»
2 مايو 2023 01:00

أبوظبي (الاتحاد)
اطلّع اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري مدير قطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي على خدمات مركز خدمة وإسعاد المتعاملين في إدارة مرور المفرق، وذلك ضمن مبادرة «في الميدان».
وشارك في تقديم الخدمات والتقى عدداً من المتعاملين، وتعرف على ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول الخدمات المقدمة لهم، ووقف على كفاءة وفعالية إجراءات العمل فيها ومدى رضا المتعاملين، وسرعة إنجاز معاملاتهم، واستمع إلى إيجاز عن الخدمات المقدمة للجمهور والجهود المبذولة لتوفير الوقت الجهد بما يعزز السعادة والشعور بالرضا لدى المتعاملين.
وأكد الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة الشرطية الرامية إلى تحقيق السعادة والرفاهية للمتعاملين ضمن مجتمع إيجابي وسعيد وتطوير إمكانات الكوادر المتخصصة، ورفع قدراتها لتقديم الخدمات المتميزة للمراجعين.

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شرطة أبوظبي
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