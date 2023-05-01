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الإمارات

محمد بن راشد: مستمرون في تنمية قطاعات اقتصادنا الوطني

من الجولة
1 مايو 2023 17:29

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الاثنين، على الاستمرار في تنمية كافة قطاعات الاقتصاد الوطني.
وقال سموه عبر حسابه الرسمي «تويتر»: «أثناء جولتي اليوم في سوق السفر العربي الذي يستضيف 2000 جهة سياحية من 150 دولة حول العالم.. عادت السياحة العالمية بعد 3 سنوات من التراجع.. وفي الإمارات أيضاً عاد القطاع بقوة... وارتفع انفاق السياح في 2022 بنسبة 70٪ ليصل 121 مليار درهم وليتصدر المنطقة».
وأضاف سموه: «أعلنا عن مستهدف للوصول لـ40 مليون سائح خلال سبع سنوات ورفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل 450 مليار درهم».
واختتم سموه قائلاً: «مستمرون بإذن الله في تنمية كافة قطاعات اقتصادنا الوطني... وهدفنا الاقتصاد الأفضل والأنشط عالمياً».

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