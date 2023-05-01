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الإمارات

فتح باب التسجيل بالمدارس الحكومية للطلبة للعام الدراسي المقبل حتى 12 مايو

أرشيفية
1 مايو 2023 17:10

 أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إعادة فتح باب التسجيل في المدارس الحكومية للطلبة المواطنين ومن في حكمهم و التسجيل للطلبة المقيمين إلى جانب التسجيل لنقل الطلبة من المدارس الخاصة إلى الحكومية وذلك للعام الدراسي 2023-2024 في الفترة من 1 إلى 12 مايو الجاري.
وأوضحت المؤسسة أن التسجيل للطلبة المواطنين ومن في حكمهم سيشمل كافة المراحل الدراسية بدءاً من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر فيما يقبل تسجيل الطلبة المقيمين في المدارس الحكومية في الصفوف من الثاني و حتى الثاني عشر .
ونوهت المؤسسة إلى أنه سيتم قبول الطلبة المواطنين و من في حكمهم في مرحلة رياض الأطفال الأولى كل من أكمل الرابعة من عمره في 31 أغسطس من العام الذي يقبل فيه ويقبل في مرحلة رياض الأطفال الثانية كل من أكمل الخامسة من عمره في 31 أغسطس من العام الذي يقبل فيه فيما يقبل في الصف الأول كل من أتم السادسة من عمره في 31 أغسطس من العام الذي يقبل فيه ولم يتجاوز عمره 8 سنوات.
وحددت المؤسسة شرطاً للتميز لقبول الطلبة المقيمين في الصفوف من 2 إلى12 حيث يتعين على الطالب الحصول على نسبة 90% في مادتين على الأقل من مواد اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية ونسبة 85% في المادة الثالثة أو ما يعادلها في نظام الرموز A-B.
ودعت المؤسسة الراغبين في التسجيل للعام الدراسي المقبل 2023- 2024 إلى زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة www.ese.gov.ae واختيار خدمة التسجيل من الخيارات المتاحة ضمن باقة الخدمات الإلكترونية التي تتيحها المؤسسة.

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