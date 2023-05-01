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"بلدية أبوظبي" تحتفي بالعمال تزامناً مع يومهم العالمي

بلدية مدينة أبوظبي تحتفي بالعمال تزامناً مع يومهم العالمي
1 مايو 2023 15:14

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع عمليات البلديات الفرعية، وبالتعاون مع إدارة البيئة والصحة والسلامة فعالية ترفيهية توعوية، استهدفت إسعاد العمال ومشاركتهم في الاحتفال باليوم العالمي للعمال، احتفاءً بهم، وتقديراً لدورهم، وجهودهم المهمة في دعم مسيرة التنمية الشاملة، وتعبيراً عن الشكر والاحترام لهذه الشريحة المجتمعية المهمة.

جاءت الفعالية تجسيداً لالتزام البلدية بتعزيز التواصل مع كافة شرائح المجتمع، ومشاركتهم في مناسباتهم، والتعبير لهم عن التقدير، والاحترام، والعرفان بجهوده، كما تندرج هذه الفعالية ضمن مستهدفات إسعاد المجتمع، والارتقاء بجودة حياة أفراده.

على الصعيد ذاته، نظم مركز بلدية المدينة فعالية توعوية ترفيهية للعمال بالتعاون مع شركة صحة - أبوظبي، استهدفت ترسيخ القيم الإنسانية وتقدير جهود الفئة العمالية، وتضمنت فقرات توعوية وتثقيفية، والعديد من الأنشطة التي أدخلت السعادة إلى قلوب العمال، وتوزيع وجبات غذائية، بالإضافة إلى تقديم الهدايا الرمزية، وإجراء الفحوص الطبية الأساسية المجانية.

كما نظم مركز بلدية مدينة زايد فعالية أخرى للاحتفاء بالعمال في حديقة مدينة محمد بن زايد G2، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية التوطين، ومستشفى الأهلية، وحرصت الفعالية على توعية العمال والترفيه عنهم، وتقديم الفقرات المتنوعة لاسعادهم، بالإضافة إلى إجراء المسابقات الرياضية، والورش التثقيفية.

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من جانبه أقام مركز بلدية الوثبة بالتعاون مع "الهلال الأحمر الإماراتي، والشرطة المجتمعية، ومركز هيلث لاين الطبي"، فعالية أخرى احتفالاً باليوم العالمي للعمال في منتزه الوثبة بهدف إبراز دور العمال في البناء ومشاركتهم الكبيرة في مسيرة التنمية، وكذلك رفع مستوى الوعي الصحي لدى العمال، وإدخال السعادة والفرح والسرور إلى قلوبهم، وتكريمهم على جهودهم التي يبذلونها على كافة الأصعدة، وتضمنت الفعالية إجراء فحوصات طبية للعمال مجاناً، وتنظيم مسابقات وتقديم جوائز، وتنظيم ورش رياضية وتوعوية.

كما نظم مركز بلدية مصفح فعالية مشابهة للتعبير عن شكر وتقدير العمال بهذه المناسبة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين متمثلين بكل من، مجموعة برجيل الطبية، ومركز شرطة مصفح، وهيئة الدفاع المدني، ومجموعة كيزاد، ومجموعة إيكاد العمالية، واستهدفت الفعالية تقدير وتثمين جهود العمال، وإسعادهم بيومهم العالمي.

وتضمنت الفعالية تنظيم عدد من الورش التوعوية، وتقديم الهدايا للعمال، وتثقيفهم، وتوعيتهم، وإجراء الفحوص الطبية المجانية لهم.

المصدر: وام
بلدية أبوظبي
العمال
اليوم العالمي للعمال
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