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محمد بن راشد: أحد أهم أسرار نجاحنا ثقتنا في أبناء الوطن

محمد بن راشد: أحد أهم أسرار نجاحنا هو ثقتنا في أبناء الوطن
1 مايو 2023 15:06

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله"،  أثناء تخريج دفعة جديدة من برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة، أن أحد أهم أسرار نجاحنا هو ثقتنا في أبناء الوطن ليستلموا راية القيادة.

وقال سموه عبر تغريدة في حسابه على تويتر:" أثناء تخريج دفعة جديدة من برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة .. عشرون عاماً منذ بداية البرنامج الذي خرج وزراء ومدراء ومسؤولين في القطاع العام والخاص .. 800 قائد تخرجوا خلال 20 عاماً .. أحد أهم أسرار نجاحنا هو ثقتنا في أبناء الوطن ليستلموا راية القيادة . 

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وأضاف سموه: "نحن آمنا بأن بلادنا تحمل إمكانيات عالمية .. فأصبحت كذلك.. وآمنا أيضاً بأن أبناءنا يحملون إمكانيات عظيمة .. فنجحوا ووصلنا بهم ومعهم لتكون دولة الإمارات عالمية .. والحمدلله أولاً وأخيراً".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
القطاع الخاص
الإمارات
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