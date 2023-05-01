الثلاثاء 2 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

سلطان القاسمي يصدر قراراً بشأن تشكيل مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للنقل البحري

سلطان القاسمي يصدر قراراً بشأن تشكيل مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للنقل البحري
1 مايو 2023 14:25

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بصفته رئيس أكاديمية الشارقة للنقل البحري، القرار رقم (1) لسنة 2023م بشأن تشكيل مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للنقل البحري.

وبحسب القرار يُشكّل مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للنقل البحري في دورته الأولى برئاسة صاحب السمو حاكم الشارقة وعضوية كل من:

أخبار ذات صلة
انطلاق ملتقى الشارقة للإعلام الأسري
جامعة الشارقة تطلق ملتقى البحث العلمي السنوي 17 مايو

الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، عضو المجلس التنفيذي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة. المهندس صلاح بطي عبيد المهيري، رئيس هيئة تنفيذ المبادرات في إمارة الشارقة. المهندس علي سعيد بن شاهين السويدي، عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الأشغال العامة في الشارقة. الدكتور منصور محمد بن نصار، عضو المجلس التنفيذي المستشار القانوني رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة. الدكتور هاشم عبدالله بن سرحان الزعابي، مدير أكاديمية الشارقة للنقل البحري. الدكتور سيف خميس أحمد عبدالله النقبي، قائد جناح العلوم البحرية في كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية. السيد عبدالله حمد بن ناصر العويس، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الودائع المصرفية في مصرف الشارقة الإسلامي. السيد سالم محمد الكندي، عضو المجلس البلدي لمدينة كلباء. السيدة عائشة محمد بوخاطر الشامسي، مدير إدارة القبول بجامعة الشارقة. الأستاذ الدكتور أحمد الشماع، مدير جامعة خورفكان. الأستاذ الدكتور جنز اوفا شرويدر غيش، نائب رئيس الجامعة البحرية العالمية التابعة للمنظمة البحرية الدولية IMO في السويد. الأستاذ الدكتور سيامانتك بهاتا شاريا، نائب رئيس جامعة سولنت للشؤون الأكاديمية في المملكة المتحدة.

وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، ويستمر المجلس في تصريف أعماله عند انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

المصدر: وام
سلطان القاسمي
الشارقة
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
سيف بن زايد خلال لقاء رئيس وزراء جزيرة كوراساو (وام)
الإمارات
سيف بن زايد ورئيس وزراء جزيرة كوراساو يبحثان التعاون
اليوم 01:03
الإمارات تحتفي بمساهمات العمال في يومهم العالمي
الإمارات
الإمارات تحتفي بمساهمات العمال في يومهم العالمي
اليوم 01:03
«تريندز» يرصد ملامح الطريق للقمة المناخية العالمية
الإمارات
«تريندز» يرصد ملامح الطريق للقمة المناخية العالمية
اليوم 01:03
حماية البيئة في الإمارات.. حزم تشريعات ترسخ استدامة الموارد الطبيعية
الإمارات
حماية البيئة في الإمارات.. حزم تشريعات ترسخ استدامة الموارد الطبيعية
اليوم 01:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©